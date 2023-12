Verleger Wolfgang Rosam und Herausgeberin Angelika Rosam präsentierten ihr "Happy Life" in pompösem Rahmen

Die Genussmediengruppe Falstaff bringt ein neues Printmagazin auf den Markt, das sich Beauty, Ernährung und Fitness widmet und – unter der Dachmarke – "Happy Life" heißt. Am Dienstag präsentierten Verleger Wolfgang Rosam und Herausgeberin Angelika Rosam das Heft in luxuriösem Rahmen im Stadtpalais Liechtenstein in Wien bei Austern, Atlantiklachs, Champagner, Aperol Spritz und einem "Happy Life"-Mocktail.

"Falstaff Happy Life", Nummer 1 mit Elle Macpherson "in Bestform" auf dem Cover. Falstaff

"Wie finde ich meine innere Balance? Was tut mir gut? Wie geht 'Happy Life'?", umreißt Herausgeberin und Chefredakteurin Rosam die Themen des neuen, an Inseratenseiten reichen Magazins von 236 Seiten Umfang. Viermal im Jahr soll es laut Verleger Rosam erscheinen, mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Sein Motto für die Gründung: "Andere sperren zu – wir sperren auf!" Als Verkaufspreis weist das Cover 6,90 Euro aus. Das Mutterschiff "Falstaff" wird laut Auflagenkontrollen überwiegend zur Entnahme aufgelegt. (red, 5.12.2023)