Auch im Jahr 2024 wird sich die heimische und internationale Tech-Szene auf diversen Messen vernetzen, auf Konferenzen wird Wissen ausgetauscht, auf Keynotes werden neue Produkte präsentiert. DER STANDARD gibt einen Überblick über jene Tech- und Gaming-Events des kommenden Jahres, deren Termine bereits feststehen oder bei denen man annehmen kann, dass sie zumindest in einem gewissen Zeitrahmen stattfinden werden.

Januar bis März

Auch das kommende Tech-Jahr wird traditionell mit der Consumer Electronics Show (CES) eingeläutet, die dieses Jahr etwas später – nämlich von 9. bis 12. Jänner 2024 – in Las Vegas stattfindet. Erwartet werden über 130.000 Besucherinnen und Besucher, mehr als 1000 Start-ups sind vor Ort, über 3500 Aussteller sind registriert. Die Keynote hält diesmal Qualcomm-CEO Cristiano Amon.

Im darauffolgenden Monat, von 26. bis 29. Februar, findet der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona statt. Auch wenn in den vergangenen Jahren immer mehr Unternehmen dem Event den Rücken zugekehrt haben, gilt der MWC doch noch immer als einer der wichtigsten Treffpunkte für die Entscheidungsträger der Mobilfunkbranche: Von den über 88.500 Gästen im Vorjahr waren rund 50 Prozent Führungskräfte.

Weniger prestigeträchtig, aber dafür auch lokal in Österreich zu spüren: Der Safer Internet Day findet diesmal am 6. Februar 2024 statt. Bei diesem Aktionstag geht es darum, Menschen auf einen sicheren Umgang mit sozialen Medien vorzubereiten.

April bis Juni

Das Frühjahr und der Frühsommer sind traditionell die Zeit für die Entwicklerkonferenzen der großen Tech-Konzerne, inklusive entsprechender Keynotes und Ankündigungen. So ist von der Google I/O 2024 noch kein Datum bekannt, Gerüchten zufolge könnte Googles Entwicklerkonferenz aber im Mai oder Juni stattfinden. Ähnliches gilt für die Microsoft Build, deren Präsentationen des vergangenen Jahres hier angesehen werden können. Die Apple WWDC fand vergangenes Jahr im Juni statt, Ähnliches ist wohl auch wieder für 2024 zu erwarten.

Auf lokaler Ebene dürfen Makerinnen und Maker hoffen, dass auch 2024 wieder eine Maker Faire in Wien stattfinden wird, vergangenes Jahr fiel diese auf den 3. und 4. Juni. Immerhin steht schon ein Termin für das Fifteen Seconds Festival in Graz fest: Der vor allem bei Menschen aus der digitalen Kreativ- und Werbeszene beliebte Event soll von 6. bis 7. Juni über 8000 Menschen in die steirische Landeshauptstadt locken. In Berlin findet die Republica von 27. bis 29. Mai statt. Das bei Gamerinnen und Gamern beliebte "Summer Game Fest" ist derzeit vage für Juni 2024 angekündigt, die Präsentationen können online gestreamt werden. Die einst beliebte Games-Messe E3 ist inzwischen endgültig eingestellt worden.

Juli bis September

Ein fixes Datum gibt es dafür für einen anderen Gaming-Event, der außerdem glücklicherweise diesseits des Atlantiks stattfindet: Die Gamescom wird im kommenden Jahr am 20. August eröffnet, die eigentliche Messe in Köln findet von 21. bis 25. August statt. Ebenso ist im August wieder mit dem Forum Alpbach zu rechnen.

Ein konkretes Datum hat auch die Technologiemesse IFA in Berlin: Sie feiert 2024 ihren 100. Geburtstag und findet von 6. bis 10. September statt. Eine gute Gelegenheit für die Veranstalter, angesichts des Jubiläums auch in die Vergangenheit zu blicken: Etwa darauf, dass die Messe 1930 von Albert Einstein eröffnet wurde und dass dort 1971 der erste Videorecorder vorgestellt wurde.

Ebenso darf man im September mit der Vorstellung neuer iPhones durch Apple rechnen, Googles Pixel-Phones folgten vergangenes Jahr im Oktober. Und Meta dürfte – deutlich später als die anderen Konzerne – seine Entwicklerkonferenz Meta Connect in diesem Zeitraum veranstalten. Traditionell ist hier wieder mit VR-Brillen und smarten Sonnenbrillen sowie mit diversen KI-Tools zu rechnen.

Oktober bis Dezember

Im Herbst ist in Wien wieder mit der Game City ebenso wie mit der Vienna Comic Con zu rechnen. Ein fixes Datum hat auch schon der Web Summit in Lissabon, der im kommenden Jahr von 11. bis 14. November stattfinden wird. Abgerundet wird das Jahr schließlich mit dem Chaos Communication Congress, der jährlich vom Chaos Computer Club zwischen Weihnachten und Neujahr veranstaltet wird. (Stefan Mey, 26.12.2023)