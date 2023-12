Chinesische Touristen gehen in Venedig baden

INCIDENTE A VENEZIA: GONDOLA SI ROVESCIA IN CANALE, TURISTI FINISCONO IN ACQUA

Was passiert, wenn man nicht auf den Gondoliere hört? Man nimmt ein unfreiwilliges Bad in Venedigs Kanälen. Das mussten chinesische Touristinnen und Touristen am eigenen Leib erfahren. Die Gruppe war mit einer Gondel auf dem Rio Verona unterwegs. Für ein Selfie sammelten sich die Touris, trotz der Warnungen des Gondoliere, auf einer Seite des Schinakls – und landeten allesamt im 13 Grad kalten Wasser, weil das Boot umkippte. Sie wurden von der Feuerwehr geborgen, wie "Bild" berichtet.

Billigairline verwöhnt tierische Passagiere

Da freut sich die Katze: Im Flieger gibt's nicht nur eine gute Aussicht, sondern auch Leckerlis. Getty Images/iStockphoto

Die spanische Billigfluggesellschaft Vueling hat damit begonnen, Leckereien für Haustiere als Teil des Bordmenüs auf ihren Flügen anzubieten, teilte sie am Montag mit und fügte hinzu, dass dies die erste derartige Initiative in Europa sei. Vueling, die es Passagieren erlaubt, mit Haustieren bis zu acht Kilogramm zu reisen, hat das Konzept gemeinsam mit dem belgischen Tiernahrungshersteller Edgard & Cooper entwickelt. Das Menü wird "Hühnerriegel" und "Rinderhappen" zum Preis von 3,50 Euro beziehungsweise 5,50 Euro umfassen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Riesenvogel wird heftig durchgeschüttelt

Diesen Flug in einem Airbus A380 werden die Passagiere wohl nie vergessen. Die Maschine geriet auf ihrem Weg von Perth nach Dubai in heftige Turbulenzen. Passagiere, die sich nicht rechtzeitig angeschnallt hatten, knallten gegen die Kabinendecke, Gegenstände flogen durch die Gegend. Insgesamt wurden 14 Personen verletzt. Auf X (vormals Twitter) geteilte Fotos zeigen unter anderem Risse in der Decke, wo Menschen mit ihren Köpfen dagegengestoßen waren. Einige Reisende berichteten, sie hätten nicht damit gerechnet, den Zwischenfall zu überleben. Einer wird bei "Bild" zitiert: "Ich und @lunars_magic hatten den schlimmsten Rückflug von Perth nach Dubai ", schrieb Passagier @MattRPD auf X. "Wir dachten wirklich, dass das das Ende war, als wir zweimal erst in der Decke und dann auf den Boden aufschlugen." Der auf der Live-Spieleplattform Twitch aktive Gamer wurde nach der Landung ins Krankenhaus eingeliefert. Erste Diagnose: Nackenbruch. Durch die Bank lobten die Passagiere die Hilfe der Crew, nachdem der Flieger glücklich in Dubai gelandet war. (max, 8.12.2023)