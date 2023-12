19.40 REPORTAGE

Re: Nachhaltiger Schmuck – Gold und faire Edelsteine Funkelnde Halsketten und glitzernde Ringe haben oft einen hohen Preis, auch für Umwelt und Minenarbeiter. Wer mit gutem Gewissen Schmuck tragen will, setzt auf grünes Gold und faire Edelsteine. Bis 20.15, Arte

Übernimmt einen scheinbar aussichtslosen Fall: Mark Ruffalo in Todd Haynes’ Justizdrama Vergiftete Wahrheit", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Participant & Killer Films

20.15 JUSTIZDRAMA

Vergiftete Wahrheit (Dark Waters, USA 2019, Todd Haynes) Mark Ruffalo als Anwalt, der sich 1998 für einen Milchbauern in Cincinnati starkmacht, dem die Kühe, die in der Nachbarschaft zu einem Chemieunternehmen weideten, weggestorben sind, und sich dabei mit einem einflussreichen Konzern anlegt. Das von Todd Haynes (I’m Not There) mit Anne Hathaway und Tim Robbins in weiteren Rollen packend inszenierte Justizdrama basiert auf einem wahren Fall. Bis 22.15, Arte

20.15 FANTASY

Hellboy 2 – Die goldene Armee (USA/D/H 2008, Guillermo del Toro) Zum zweiten Mal lässt Guillermo del Toro (Shape of Water) Ron Perlman als Hellboy, den Dämon reinen Herzens, antreten. Barocke Fantasie trifft dabei auf jede Menge Ironie. Bis 22.20, Nitro

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Der K(r)ampf mit dem Hund Hanno Settele reist durch das Hundeland Österreich und sieht sich an, wie gefährlich die Vierbeiner uns Menschen wirklich werden können. Bis 21.05, ORF_1

22.30 DOKUMENTATION

Weltjournal: Die Akte Noricum – Österreichs geheime Waffengeschäfte Mitte der 1980er-Jahre wurde Österreich mit Kanonenexporten der Firma Noricum von einem der größten Politskandale der Zweiten Republik erschüttert. Jahrzehnte später brechen nun damalige Entscheidungsträger ihr Schweigen. Bis 23.25, ORF 2

23.25 REPORTAGE

Weltjournal+: Sieben Winter in Teheran – der Fall Reyhaneh Jabbari Die iranische Studentin Reyhaneh Jabbari ist 19 Jahre alt, als ein Geschäftsmann sie vergewaltigt und sie ihn in Notwehr ersticht. Reyhaneh wird des Mordes angeklagt und zum Tod verurteilt. Steffi Niederzolls Dokumentarfilm macht am Schicksal von Reyhaneh Jabbari das Unrechtssystem im Iran sichtbar. Bis 0.30, ORF 2