Die Weihnachtsbeleuchtung blinkt schon allüberall, Keksvorräte wachsen. Da ist es auch an der Zeit, den ultimativen Weihnachtshammer auszupacken: Kaiserin Sisi und ihren Franzl.

RTL+ hält derzeit schon sechs neue Folgen seiner nunmehr dritten Staffel Sisi-Serie zum Streamen bereit. Wieder einmal wird die kaiserliche "Liebe auf eine große Probe gestellt", wie es beim Sender heißt.

Jannik Schümann als Franz und Dominique Devenport als Sisi auf RTL+. Foto: RTL

Na und wie! Kaiser Franz (Jannik Schümann) will den erst neunjährigen, sensiblen Thronfolger Rudolf zum Militär schicken. Sowas Rohes, da "entführt" Sisi (Dominique Devenport) den Buben lieber in ein französisches Kaff, wo es lustiger ist als am steifen Hof.

Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Oder nein, eines noch: Es kommt noch viel schlimmer.

Der historische Rahmen wird überdehnt wie ein altes Gummiband, darin hat viel Hanebüchenes Platz. Anfangs ist noch das Bemühen erkennbar, Sisis Emanzipation von der eingesperrten Kaiserin zur freiheitsliebenden Löwenmutter und somit eine Neuinterpretation der Marischka-Süße zu zeigen.

Ein zweiter Handlungsstrang erzählt auch vom Elend der Arbeiterschaft im Kaiserreich. Das könnte man grundsätzlich begrüßen, wenn es nicht so holzschnittartig wäre. Zudem kippt die Story in der zweiten Staffel-Hälfte vollends Richtung Räuberpistole.

Man will ja nicht spoilern, daher nur so viel: Sisi und Franzl werden in einem Keller gefangen gehalten, während Kaiserinmutter Desirée Nosbusch für den Frieden in Europa kämpft. Bei so viel neuem Farbanstrich fällt einem glatt das Vanillekipferl aus der Hand.

Wer sich all das im Free-TV ansehen will: RTL zeigt je drei Folgen am 27. und 28. Dezember. Aber vielleicht bringt das Christkind ja auch ein schönes Buch. Oder zwei. (Birgit Baumann, 6.12.2023)