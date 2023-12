In Stockholm findet aktuell die Nobelwoche statt. Am Freitag hält der österreichisch-ungarische Physiker Ferenc Krausz seine Nobel-Vorlesung – ab 9 Uhr im Livestream

Wenn sich in Stockholm die Tageslänge auf wenige Stunden reduziert hat und sich die Temperatur meist in den tiefen Minusgraden festbeißt, dann ist auch das wissenschaftliche Highlight des Jahres nicht mehr weit: die Nobelpreiswoche. In der Woche des Todestages des Stifters Alfred Nobel, des 10. Dezember, reiht sich ein wissenschaftliches Großereignis an das nächste. Das Programm reicht von kleinen Empfängen bis zu wissenschaftlichen Großveranstaltungen, die auch gestreamt werden.

Am Todestag des Stifters Alfred Nobel dem 10. Dezember werden alljährlich die begehrtesten Preise der Wissenschaft vergeben. AP/Henrik Montgomery

Im Vorjahr nahm mit Anton Zeilinger erstmals seit Jahrzehnten wieder ein in Österreich tätiger Wissenschafter einen Nobelpreis entgegen. Auch heuer darf sich Österreich wieder mitfreuen: Mit dem gebürtigen Ungar Ferenc Krausz wird erneut ein Physiker ausgezeichnet, der seine Nobelpreisarbeiten in Österreich durchführte. Krausz, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, entwickelte einst an der Technischen Universität Wien Attosekundenlaser, für die er nun gemeinsam mit der gebürtigen Französin Anne L’Huillier von der Universität Lund (Schweden) und dem ebenfalls aus Frankreich stammenden Pierre Agostini von der Ohio State University (USA) ausgezeichnet wird.

Der österreichisch-ungarische Physiker Ferenc Krausz ist einer der diesjährigen Physiknobelpreisträger. APA/GEORG HOCHMUTH

Ausflug in die Attowelt

Während Zeilinger das Publikum in seiner Nobelvorlesung ins "Quantenwunderland" entführte, geht es heuer mit Krausz in die "Attowelt". Mithilfe ultrakurzer Laserpulse können detailreiche Blicke in die Materie gewonnen werden, die sowohl technologische Entwicklungen als auch medizinische Anwendungen versprechen.

Auch im schwedischen TV wird die Nobel-Woche üppig inszeniert. Wenn man als Österreicherin dabei ist, kann man sich des Eindrucks einer kuriosen Mischung aus Opernball, Christkindlmarkt und wissenschaftlicher Elite kaum erwehren. Dabei darf natürlich auch jede Menge Tradition nicht fehlen.

Im Konzerthaus Stockholm geht traditionsgemäß die Verleihung der Nobelpreise über die Bühne. Mitglieder der schwedischen Königsfamilie besetzen Ehrenplätze auf der Bühne. Im Vorjahr (Foto) war es für Anton Zeilinger soweit. AP/Pontus Lundahl

Vorlesung in der Aula Magna

Zum Auftakt der Nobel-Woche besuchten die Laureaten traditionellerweise das Nobelpreismuseum im Zentrum Stockholms. Am Mittwoch haben sie dort unter Blitzlichtgewitter jeweils ein persönliches Objekt für das Museum gespendet. Am Donnerstag folgte für Krausz und die anderen Physik-Laureaten die Pressekonferenz gemeinsam mit den Preisträgern für Chemie und Wirtschaftswissenschaften an der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Inhaltlich stärker in die Tiefe geht es am Freitag um 9 Uhr: In der Aula Magna der Universität Stockholm halten die diesjährigen Physik-Preisträger ihre Nobelpreis-Vorlesung.

Der Hörsaal ist groß, die Plätze sind dennoch umkämpft – wer nicht in Stockholm ist oder sich nicht in der Kälte anstellen will, kann die Vorlesung auch im Stream mitverfolgen. L’Huillier wird dabei über den "Weg zu Attosekundenpulsen" referieren, Agostini über die Entstehung eines Attosekunden-Pulses, und Krausz wird über "Attosekundenphysik: Erforschung subatomarer Bewegungen" sprechen.

Die ungarische Biochemikerin Katalin Kariko ist eine der diesjährigen weiblichen Preisträgerinnen. Sie wird für ihre Beiträge zur Entwicklung der mRNA-Impfung gemeinsam mit Drew Weissman mit dem Medizinnobelpreis geehrt. EPA/Robert Hegedus

Attosekunden in Lichtkunstwerk

Am Freitagabend steht zudem das Nobelpreis-Konzert zu Ehren der Preisträger im Konzerthaus an. Das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra gibt Werke von Boccherini, Brahms und Ravel zum Besten.

Apropos Kunst: Eine der insgesamt 17 Lichtinstallationen des alljährlichen Festivals Nobel Week Lights vom 2. bis 10. Dezember in Stockholm wurde von den Attosekunden-Lichtpulsen der diesjährigen Physik-Nobelpreisträger inspiriert. Mit dem Kunstwerk Spectral Scaffold (Spektral-Gerüst) wollen vier Absolventen des Beckmans College of Design im schwedischen Lidingö eine "verlangsamte und vergrößerte Version der Attosekundenpulse" darstellen.

Pilze in Kunst und Wissenschaft

Auch in der Herbstausstellung des Nobelpreismuseums, die sich der Welt der Pilze aus künstlerischer und wissenschaftlicher Sicht widmet, findet sich Bezug zu Österreich: In der Schau Fungi – In Art and Science sind drei Bio-Art-Werke der britischen Künstler Anna Dumitriu und Alex May zu sehen. Diese stammen aus der vom Austrian Centre of Industrial Biotechnology (Acib) finanzierten Ausstellungsreihe Fermenting Futures Series, die unter anderem im Wiener Künstlerhaus gezeigt wurde.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Verleihung der Nobelpreise am Sonntag. Ab 16 Uhr überreicht der schwedische König Carl XVI. Gustaf die Nobelpreis-Urkunde und -Medaille im Stockholmer Konzerthaus, die Verleihung lässt sich ebenfalls per Live-Stream verfolgen. Auch der österreichische Wissenschaftsminister Martin Polaschek hat sich zur feierlichen Zeremonie angekündigt.

König Carl XVI. Gustaf (links) hat auch heuer wieder einige Auszeichnungen vorzunehmen. IMAGO/TT

Von der Party zum Astronautencall

Im Anschluss an die Verleihung gibt es das Nobelpreis-Bankett im Stockholmer Rathaus, das heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert. Heuer versucht man mit dem sehr strengen traditionellen Ablauf des Banketts zu brechen: Üblicherweise werden die Gäste erst nach dem Essen zum Tanz in den Goldenen Saal gebeten, doch heuer wolle man musikalisch in "Groove oder Rhythmen eintauchen", etwa durch die Beteiligung der schwedischen Jazz- und Funk-Band Blacknuss, und "versuchen, die Gäste zum Tanzen zu animieren, während sie noch an ihren Tischen sitzen", heißt es seitens der Nobel-Stiftung. Auch die Sitzordnung beim Bankett wird im schwedischen Fernsehen intensiv diskutiert: Üblicherweise kommen dabei Mitglieder der schwedischen Königsfamilie zwischen den Laureatinnen und Laureaten zu sitzen.

Obwohl das Nobel-Bankett alle Zutaten für eine ausgelassene Feier hat, dürfen es die Laureaten nicht übertreiben: Gleich am Montag wird sich das Nobelpreismuseum mit der Internationalen Raumstation ISS verbinden, und Ferenc Krausz wird gemeinsam mit dem Chemie-Laureaten Moungi Bawendi ein Gespräch mit dem dänischen Astronauten Andreas Mogensen von der europäischen Weltraumorganisation Esa führen. (Tanja Traxler, APA, 8.12.2023)