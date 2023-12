Andreas Rudigier wechselte von Bregenz nach Innsbruck. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Dramaturgisch gesehen war’s ein kurioser Volltreffer: Mitte Mai wurde bekannt, dass Andreas Rudigier das Rennen um die Leitung der Tiroler Landesmuseen gemacht hat, kurz darauf eröffnete an seiner damaligen Wirkstätte, dem Vorarlberg Museum in Bregenz, die Ausstellung Wir sind Tirol!. Mit Rudigiers Wechsel nach Innsbruck hatte das nichts zu tun, sondern mit dem Umstand, dass das Innsbrucker Ferdinandeum vor der Gründung des Vorarlberger Museumsvereins im Jahr 1857 für Vorarlberg "mitgesammelt" hat. Und weil das Ferdinandeum 2023 eigentlich wegen Umbaus geschlossen sein sollte, kam es zu der Idee für ein Auswärtsspiel hinter dem Arlberg.

Doch die schon seit Jahren geplante Neugestaltung des Ferdinandeums verzögerte sich, weshalb Rudigiers Vorgänger in Innsbruck, Peter Assmann, im Herbst 2022 nach nur dreijähriger Amtszeit entnervt das Handtuch warf. Anfang Dezember hat nun der 58-jährige Vorarlberger Rudigier das Amt übernommen, der Tirol bereits aus Studententagen kennt und in Innsbruck doch zunächst Jus und dann Kunstgeschichte studiert hat. Aus Bregenz eilt ihm der Ruf eines hemdsärmeligen Typs voraus, der flache Hierarchien bevorzugt, sich aber auch ungern bremsen lässt.

Starker interdisziplinärer Ansatz

Die Leitung des Vorarlberg Museums hatte er seit 2011 inne, er verfolgte dort einen starken interdisziplinären Ansatz. In den Tiroler Landesmuseen mit ihren fünf Häusern Ferdinandeum, Volkskunstmuseum, Zeughaus, Tirol Panorama und Hofkirche erwarten ihn nicht wenige Baustellen, gilt es doch auch, das Profil der einzelnen Standorte zu schärfen.

Er werde sich 2024 einer intensiven Bestandsaufnahme widmen, so Rudigier zum STANDARD, um dann in die "inhaltliche Planung" überzugehen. Priorität bleibt der Umbau des Ferdinandeums, für den es inzwischen grünes Licht seitens des Landes gibt. Die Kosten dafür sind mit rund 59 Millionen Euro veranschlagt. Das bereits 2021 aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt von Marte.Marte Architekten gilt für Rudigier als gesetzt, "über die Architektur diskutieren wir nicht mehr, dafür hätte man jetzt zwei Jahre Zeit gehabt."

Reichlich Diskussionspotenzial

Reichlich Diskussionspotenzial gibt es auch an anderen Standorten wie dem Tirol Panorama auf dem Innsbrucker Bergisel. "Ein ganz schwieriger Patient", bestätigt Rudigier, das 2013 eröffnete Museum verfüge mit dem Riesenrundgemälde zwar über ein "tolles Objekt", aber auch über eine "Ausstellung, die in der Fachwelt niemand will". Nichtsdestoweniger müsse man es "als guten Ort nehmen", es gebe viele Ansätze und Möglichkeiten, "Tirol auch noch anders im Museum zu präsentieren".

Insgesamt will Rudigier, der selbst keine Ausstellungen kuratieren wird und sich als "Teamplayer" bezeichnet, die Vernetzung mit Wissenschaftseinrichtungen forcieren und Brücken zur Gegenwart und zu gesellschaftlichen Fragen schlagen. Während im 20. Jahrhundert noch die Objekte im Mittelpunkt der musealen Arbeit gestanden seien, müsse man heute verstärkt den Menschen in den Fokus rücken, ist er überzeugt.

Räumungsdruck

Die inhaltliche Ausrichtung des Haupthauses Ferdinandeum war zuletzt immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Der Verein Tiroler Landesmuseum, dem das Haus und die Sammlungen gehören, pochte stets auf ein "Haus der Kunst".

Rudigier spricht von einem "Haus der Sammlungen" und verweist auf die noch zu erarbeitenden Konzepte. Zunächst müssen jedoch Ausweichquartiere für die im Haupthaus beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bibliothek gefunden werden. Wo sie unterkommen sollen, ist bislang nämlich ungeklärt, bereits Ende Juni muss das Ferdinandeum aber geräumt sein. Die Wiedereröffnung ist für 2027 geplant. (Ivona Jelcic, 6.12.2023)