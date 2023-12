Die Diskussion um den Klimaplan-Entwurf geht in die nächste Runde. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) lässt ihrem Frust auf X, vormals Twitter, freien Lauf und spricht von einem "gefährlichen Präzedenzfall". Grünen-Energiesprecher Lukas Hammer kontert, die ÖVP behindere Klimaschutz, und bezeichnet das Vorgehen als "Schnapsidee". Und auch Klimaaktivisten sehen darin "Formalitäten-Nebelgranaten".

Doch zurück zum Anfang. Im Oktober übermittelte das Umweltministerium (BMK) von Leonore Gewessler (Grüne) den überfälligen Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) für die Periode 2021 bis 2030 nach Brüssel. Darin enthalten: paktierte Klimaschutzmaßnahmen der Regierung, vom Klimaticket bis hin zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz.

All das mit Blick auf die Klimaziele der EU bis 2030 – einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um 48 Prozent im Vergleich zu 2005. Österreich hinkt diesen bekanntermaßen hinterher, 13 Prozentpunkte fehlen auf das EU-Ziel. Bis Jahresende sollte der Entwurf von der EU-Kommission begutachtet und bewertet werden. Doch daraus wird nichts, hat doch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) den Entwurf des Koalitionspartners höchstpersönlich für nichtig erklärt.

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bemängelt, der Entwurf des aktualisierten Klimaplans sei nicht zwischen den betroffenen Ministerien abgestimmt worden. Helena Lea Manhartsberger

Dieser entspreche nicht der "österreichischen Position", schließlich hätten betroffene Ministerien und Länder dem Entwurf nicht final zugestimmt. Das Bundeskanzleramt etwa habe sich dezidiert dagegen ausgesprochen, auch das Landwirtschaftsministerium lässt auf Anfrage des STANDARD wissen, ein Einvernehmen sei nicht gesucht worden. Ein solches braucht es aber laut Edtstadlers Büro – mit Verweis auf das Bundesministeriengesetz.

Drohen Strafzahlungen?

Demzufolge ist für den aktualisierten NEKP eine interministerielle Abstimmung vorgesehen. Eine solche habe es laut Edtstadler aber nicht gegeben. Aus unionsrechtlicher Perspektive ist das ein Problem. Denn die Kommission kann und darf nur einen Entwurf bewerten, der vom Mitgliedstaat Österreich übermittelt wird. Sobald der Zuständigkeitsbereich eines Ressorts überschritten wird, bedarf es einer Abstimmung unter den betroffenen Ministerien. Ist dies nicht der Fall, muss das Europaministerium als ständiger Vertreter in EU-Belangen dies der Kommission verpflichtend mitteilen.

Die Ressorts wären sehr wohl eingebunden gewesen, heißt es hingegen aus Gewesslers Büro. Zudem gehe es um Maßnahmen, die aus Regierungsbeschlüssen entstanden seien. Wie die Lücke zu schließen ist, werde erst im Endbericht erarbeitet, der im Juni 2024 fertig sein muss. Dieser werde auch Inhalte aus der öffentlichen Konsultation beinhalten; jene Vorschläge, die derzeit vom Climate Change Center Austria auf deren Wirksamkeit hin überprüft würden.

Das Klimaschutzministerium um Leonore Gewessler (Grüne) befürchtet ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Heribert Corn

Das BMK befürchtet nun ein kostspieliges Vertragsverletzungsverfahren; Edtstadlers Büro wiederum argumentiert mit einer Einschätzung des Verfassungsdienstes, wonach ein solches unwahrscheinlich sei. Aus Expertenkreisen wird beschwichtigt. Selbst wenn ein solches Verfahren eingeleitet würde, könne die Regierung den Entwurf immer noch nachliefern – und damit zu einer Einstellung des Verfahrens beitragen. Denn bis es zu einem Entscheid des EuGH kommt, könnten bis zu zwei Jahre vergehen.

Laut EU-Kommission ist derzeit kein derartiges Verfahren geplant, man sei mit den österreichischen Behörden im Austausch. 22 von 27 Mitgliedstaaten hätten jedenfalls schon ihren aktualisierten Entwurf übermittelt. Wann jener Österreichs dazukommt, steht in den Sternen. Denn auch bei den Verantwortungsbereichen herrscht Uneinigkeit. Das BMK sieht das koordinierende Europaministerium am Zug. Dieses wiederum nimmt das BMK in die Pflicht, das sich um das nötige Einvernehmen kümmern müsste. (Nicolas Dworak, 5.12.2023)