Nach ihrem Zwangsabschied aus London zieht die English National Opera nach Manchester. Gemeinsam mit der Region Greater Manchester arbeite man an Plänen, bis 2029 einen neuen Hauptstandort zu etablieren, teilte das Opernhaus am Dienstag mit. Auch andere Städte wie Birmingham oder Liverpool standen zur Auswahl. Den Ausschlag für Greater Manchester mit mehr als drei Millionen Einwohnern gab, dass es die größte europäische Stadt ohne ansässige Operngesellschaft sei, so die BBC.

In der Stadt Manchester selbst leben etwa 440.000 Menschen. Zum Einzugsgebiet gehören auch Städte wie Salford, wo sich mit dem modernen Lowry-Theater eine mögliche Spielstätte befindet. Der britische Kulturrat hatte gedroht, die staatliche Förderung von zwölf Millionen Pfund (14 Mio. Euro) im Jahr zu streichen, wenn die Institution nicht in einen anderen Teil Englands umzieht. Auch nach dem Umzug will die English National Opera weiterhin am aktuellen Standort, dem London Coliseum, auftreten. "Mit dieser künftigen Ausrichtung werden wir unsere Rolle als nationale Institution weiter ausbauen", sagte Interimschefin Jenny Mollica. (APA, 5.12.2023)