PRO: Pause für erhitzte Gemüter

von Michael Wurmitzer

Mit ihrem Buch Judenfetisch ist Deborah Feldman zuletzt durch einige als problematisch erachtete Wortmeldungen etwa zu Israel aufgefallen; am Sonntag hätte die jüdische Autorin in Wien lesen sollen. Sie wird nun doch nicht aus Berlin anreisen, denn der Termin wurde abgesagt. Das Gartenbaukino als Veranstalter erklärt, dass sich – der Auftritt wurde im September vereinbart – seit dem Angriff der Hamas auf Israel "neue Themen und potenzielle Konfliktherde aufgetan" hätten, weswegen man es als "schwierig" ansehe, "den Mehrwert" des Abends "zu gewährleisten".

Ja, die Diskursräume sind erhitzt. Vor einem Monat hat der ORF-Journalist Jürgen Pettinger verkündet, dass eine Lesung aus seinem Buch Dorothea in Wien vom Organisator mit der Begründung abgesagt worden sei, man wolle "aus Sicherheitsgründen derzeit keine Veranstaltungen mit jüdischem Konnex" abhalten. Das ist eine so bedauerliche wie alarmierende Feststellung zum Zustand des friedlichen Zusammenlebens in diesem Land. Doch kann man in Zeiten, da die Polizei Kundgebungen sichert, von privaten Veranstaltern verlangen durchzuhalten, wo der öffentliche Diskurs versagt?

Knickt hier jemand ein? Nein, um die Angst vor Gewalt geht es im Fall Feldman nicht. Man befürchtet vielmehr, dass in der aktuell nicht zu Differenzierung neigenden Stimmung die Veranstaltung verkürzt, fehlgedeutet und instrumentalisiert werden könnte. Die Argumente sind nachvollziehbar – leider. (Michael Wurmitzer, 5.12.2023)