War es eine Verschwörung? Purer Zufall? Ein Wink des Schicksals? Am gleichen Tag, als mir Youtube ein Let's-Play-Video über "Anode Heart" empfahl, spülte mir auch Steam das Game in die Vorschlagsliste. Jugendnostalgie ergriff Besitz von mir. Ich spielte die Demo, und wenige Tage später erstand ich das vollständige Spiel. Kürzlich ertappte ich mich dabei, wie ich über eine Stunde damit zubrachte, in einem circa zwei Spielbildschirme breiten Areal im Kreis zu laufen, um möglichst effizient meine Tama-Bande hochzuleveln.

Doch der Reihe nach. "Anode Heart" (erschienen für Windows und macOS) ist dem Genre der sogenannten Monster Tamer zuzurechnen. Urvater des Genres ist zweifelsohne "Pokémon", das seinerzeit 1996 für den Gameboy erschien und seither die Nintendo-Welt auf Schritt und Tritt begleitet. Dazu kommt das GPS-basierte Smartphone-Spiel "Pokémon Go".

Werk eines "Monster Tamer"-Veterans

Mit Letzterem hat das hier vorgestellte Game aber nichts zu tun, sondern es ist eine Hommage an die frühen "Pokémon"-Teile und in entsprechend stimmiger Pixeloptik umgesetzt. Hinter dem Werk steckt das Ein-Mann-Entwicklerstudio Stochastic Games. Dort entstand zuvor schon das Fangame "Pokémon Empyrean". Als jemand, dessen Kindheit durch Spiele wie "Digimon World", "Chrono Trigger", "Spyro" und "Pokémon" definiert war, wolle er mit "Anode Heart" das gleiche Gefühl von Mysterium und Nostalgie hervorrufen.

Ich darf vorwegnehmen: Das ist geglückt. Und noch mehr. Man startet ohne Erinnerungen in einer Welt, die sich am ehesten als digitale Dystopie bezeichnen lässt. In der Siedlung Kernel Dump wird man ins Bewusstsein gerissen und macht sich auf die Reise, um herauszufinden, was mit dieser Welt los ist, was sie bedroht und wie man die dräuende Katastrophe abwenden kann. Dabei ergründet man auch, wo man selbst – ein androides Wesen – überhaupt herkommt und welchem Zweck man diente.

Die Reise geht allerdings nicht ohne Begleitung vonstatten. Denn neben Robotern, Menschen und anthropomorphen Tierwesen wird die Karte auch von Monstern aller Art bevölkert, die sich zähmen und trainieren lassen. Sie tragen in diesem Spiel die Bezeichnung "Tama". Und der guten Tradition folgend wird man bereits zu Beginn mit einem von drei Tamas ausgestattet. Professor Eich lässt grüßen, hier heißt er "Shishi".

Stochastic

Mehr als bloß ein "Pokémon"-Klon

Was zu Beginn sehr nach "Pokémon"-Klon riecht, zeigt aber bald allerlei Eigenheiten, die es vom Vorbild unterscheiden. Das beginnt schon beim "Einfangen" neuer Kreaturen. In "Anode Heart" wirft man keine Pokébälle, sondern investiert im Kampf Aktionspunkte, um dem erhofften Neuzugang Geschenke zu machen. Die Vorlieben variieren nach dem Typ des Tamas, von denen es auch einige gibt. Und natürlich haben manche Monster ganz spezielle Ansprüche. Ist das wilde Tama ausreichend bestochen worden, muss es noch im Kampf bezwungen werden. Danach bittet es um Aufnahme ins Team.

Mitführen kann man stets sechs Tamas, wobei jeweils nur drei davon aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen können. Gefightet wird stets rundenbasiert eins gegen eins mit Aktionspunkten, physischem und magischem Schaden nach einem typabhängigen Schere-Stein-Papier-Prinzip. Wasserangriffe sind gut gegen Feuer-Tamas, Feuerangriffe gut gegen Pflanzen-Tamas – für "Pokémon"-Kenner nichts Neues.

Stochastic

Gewonnene Kämpfe bescheren den drei Tamas im Kampfteam – zumindest jenen, die nicht k. o. gegangen sind – Erfahrungspunkte, die wiederum in Levelaufstiege münden. Diese steigern ihre Attribute, schalten neue Angriffe frei und sorgen dafür, dass sich die Tamas in neue Formen weiterentwickeln. Auch das ist kein neues Konzept, hinzu kommen aber mit jedem Level-up auch Potenzialpunkte. Die kann der Spieler frei für weitere Attributsteigerungen verwenden. Dazu gibt es in dem Spiel auch zahlreiche Gegenstände, die entweder konsumiert oder als Upgrades installiert werden und den Tamas bessere Werte und passive oder aktive Fähigkeiten bescheren. Neue Angriffe können von den sechs mitgeführten Monstern zufällig automatisch erlernt werden – sowohl von Mitstreitern als auch von feindlichen Tamas.

Beim Levelaufstieg gelangen die kämpferischen Kreaturen aber flott ans Ende, das in der Regel um Level 13 liegt. Dann kommt eine spannende "Roguelite"-Mechanik zum Tragen. Am maximalen Level angekommene Tamas können vom Spieler einem Reboot unterzogen werden. Dabei werden sie auf Level 1 und in ihre ursprüngliche Evolutionsform zurückgesetzt und verlieren konsumierte Boni. Sie behalten aber einen Teil der Potenzialpunkte und auch externe Upgrades, starten also mit deutlich höherer Kampfkraft als ein wildes Level-1-Tama.

Stochastic

Mit dem Reboot erhöht sich auch ihr maximal erreichbares Level, was neue Evolutionsformen erreichbar macht. Über den Verlauf des Spiels trainiert man also zumindest seine bevorzugten Tamas mehrfach von Neuem hoch. Das mag mühselig klingen, ist es aber nicht. Einerseits motiviert die Belohnung in Form eines noch stärkeren Tamas, und die ersten Levelaufstiege lassen sich massiv beschleunigen. Und es zwingt den Spieler sanft dazu, die Vielfalt seiner Tama-Sammlung auszuloten. Der Sammeltrieb, den das Game auslöst, dient also nicht nur dem Selbstzweck der Vervollständigung des eigenen "Tamadex".

Schönes Abenteuer mit langen Strecken

Die Welt von "Anode Heart" besteht aus rund 20 individuell und liebevoll ausgestalteten und von eigener Musik begleiteten Regionen und dazwischenliegenden Segmenten. Diese bereist man zunächst per pedes und über einzelne verstreute Teleporter. Den Zugang zu neuen Arealen erarbeitet man sich teilweise mit Erkundung, teilweise mit der Erfüllung bestimmter Vorbedingungen oder Quests. Später erhält man Zugang zum Subnet, einer Art Schnellreisesystem.

Stochastic

Hier liefert das Spiel allerdings Grund zur Kritik. Denn wenn man im Kampf verliert und nicht erfolgreich fliehen kann, landet man wieder in Kernel Dump, wo man von Shishi wiederbelebt wurde, der dafür einen Teil der durch Kämpfe verdienten Credits einkassiert. Geschätzt fünf bis acht Spielstunden vergehen wohl, bis man im Subnet die beachtlichen Distanzen flott überbrücken kann.

Bis dahin muss man entweder mühsam zurück an den Ort des letzten Abenteuers reisen oder sich mit dem Laden eines Speicherstands behelfen. Speichermöglichkeiten findet man zwar recht häufig vor, nicht überall sind sie aber gut verteilt. Und eigentlich sind Savegames ja nicht dazu da, Fehler im Gamedesign zu umgehen.

Stochastic

Das Vorantreiben der Handlung bringt auch Änderungen in der Spielwelt mit sich. So wächst etwa das zuvor nur von Shishi und seinen Robotern bevölkerte Kernel Dump langsam zu einem kleinen Dorf, für das man beständig neue Bewohner rekrutiert. Diese bieten dann neue Ressourcen an und bescheren Seek neue Upgrades und Aufträge.

Ein Genre-Juwel

Es gibt zudem Spiele im Spiel zu entdecken. Neben dem obligatorischen Angel-Minispiel findet man in der Welt auch Arcadecomputer und ein simples Sammelkartenspiel, für das man Boosterpacks bei Automaten erstehen und mit seinem Deck gegen Computergegner antreten kann. Das macht es doppelt schade, dass "Anode Heart" keinen Multiplayer-Modus mitbringt.

Stochastic

Auch wenn man auf Monsterkämpfe gegen Freunde verzichten muss, begeistert "Anode Heart" als äußerst gelungene Hommage an "Pokémon" und Co, die aber viel mehr ist als ein Nachbau mit eigener Spielwelt. Verschiedene Mechaniken, insbesondere das Potenzial- und Reboot-System, erlauben mehr Flexibilität bei der Zusammenstellung der eigenen Tama-Truppe für das nächste Abenteuer.

Gepaart mit einer interessanten Hintergrundgeschichte voller einzigartiger, wenn auch manchmal nur oberflächlich ausgearbeiteter Charaktere, ebnet das Spiel den Pfad zu einem wunderschönen Nostalgietrip. Und in diesen kann man zumindest als Fan des "Pokémon"-Prinzips stundenlang abtauchen. (Georg Pichler, 10.12.2023)