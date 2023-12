Wir sind im israelisch-palästinensischen Konflikt mit einer Hölle auf beiden Seiten konfrontiert. Von wem die Aggression ausgegangen ist, nämlich von den Terroristen der Hamas, daran besteht kein Zweifel. Derzeit aber konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die eine Hölle, das Leid der Zivilisten in Gaza. Die andere Hölle – was israelische Frauen in der Gewalt der Hamas durchmachen mussten – ist noch (?) nicht voll auf dem Radar.

Es kann nicht darum gehen, die eine Hölle gegen die andere aufzurechnen. Man muss sich nur schonungslos dessen bewusst sein, was vorgeht – und nach einem Ausweg aus der Hölle suchen.

In der siebentägigen Feuerpause wurden mehr als hundert Geiseln befreit. Aber viele Israelis sind noch in der Gewalt der Hamas. REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

Die israelische Armee hat ihre Bombardements und das Vorrücken ihrer Bodentruppen nun auch massiv auf den Südteil des Gazastreifens ausgedehnt. Nach der weitgehenden Zerstörung des Nordens von Gaza droht nun auch die des Südens. 1,9 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Tausende sind bereits umgekommen. Eine UN-Vertreterin sagte, es werde sich nun ein "noch höllischeres Szenario" entwickeln.

Es gibt aber auch einen Blick in eine andere Hölle. Die der Frauen und Kinder, die am 7. Oktober in die Gewalt der Hamas-Terroristen geraten sind. Es werden jetzt Details über die bestialische Vorgehensweise der Hamas-Terroristen bekannt, die zuerst israelische Frauen brutalst vergewaltigt und dann zum Großteil ermordet haben. Man kann hier nur von einer Mischung aus strategischer sexueller Gewalt und den individuellen psychopathologischen Frustrationen der religiös motivierten Kämpfer sprechen. Frauenhass pur. Die Vorgänge sind so grauenhaft, dass man es gar nicht schildern kann, aber es handelt sich um hunderte Fälle.

Ein Sprecher der US-Regierung wiederum erklärte, die Tatsache, dass nicht alle israelischen Frauen bisher beim Austausch gegen palästinensische Häftlinge freigelassen wurden, habe ihre Ursache wohl auch darin, dass die Hamas die Aussagen der Frauen über das fürchtet, was mit ihnen in der Gefangenschaft geschehen ist. Ein ähnliches, genauso herzzerreißendes Thema sind die befreiten Kinder mit Anzeichen schwerster Traumatisierung .

Es hat übrigens zwei Monate gedauert, bis UN Women die Massenvergewaltigungen und Morde an den Vergewaltigten überhaupt thematisiert hat.

Thomas Friedman von der New York Times, einer der besten Kenner der Region, hat vor kurzem eine mögliche Alternative beschrieben: Israel sollte einen dauerhaften Waffenstillstand vorschlagen, dem ein sofortiger israelischer Rückzug aller militärischen Kräfte aus Gaza folgen sollte – unter der Bedingung, dass die Hamas alle verbliebenen Geiseln freigibt. Ein "clean deal" – ein israelischer Rückzug und ein permanenter Waffenstillstand gegen rund 130 israelische Geiseln. Israel würde sich aber still das Recht vorbehalten, die Hamas-Führung in Zukunft selektiv auszulöschen – wie seinerzeit die Täter des Münchner Attentats: "Mit einem Skalpell, nicht mit dem Vorschlaghammer."

Es wäre besser als die Zerstörung von Gaza, wobei man nicht weiß und Benjamin Netanjahu nicht sagt, was man dann damit machen soll. Eine Voraussetzung wäre allerdings, dass die unselige und unfähige Regierung Netanjahu verschwindet. (Hans Rauscher, 5.12.2023)