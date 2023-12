Bei den unerwünschten Gästen soll es sich um Mäuse handeln. imago/Westend61

Wien – Nachdem erst Ende November eine Interspar-Filiale in Wien-Hernals wegen akuter Schädlingsbekämpfung geschlossen worden war, folgte am Dienstag der Interspar in der "Mall" in Wien Mitte – üblicherweise gut frequentiert von Büroangestellten aus der Umgebung, Zugreisenden und U-Bahn-Passagieren.

Auf einem Aushang war zu lesen: "Es ist überhaupt nichts Dramatisches, aber wir sind als Lebensmittelhändler einfach lieber vorsichtig und handeln vorausschauend. Wir setzen alles daran, den Markt so schnell wie möglich wieder zu öffnen." Wann das sein würde, wurde vorerst nicht bekannt. Dienstagabend standen Kundinnen und Kunden jedenfalls noch vor verschlossenen Türen. Laut Informationen des "Kurier" handelt es sich in Wien-Mitte wie schon in Hernals um ein Mäuseproblem. (red, 5.12.2023)