Eileen Campbell sorgte für die frühe Führung der Österreicherinnen. EPA/CHRISTIAN BRUNA

St. Pölten - Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat in der erstmals ausgetragenen Nations League den Klassenerhalt in der A-Liga souverän geschafft. Das ÖFB-Team besiegte am Dienstag im abschließenden Spiel der Gruppe A2 in St. Pölten Norwegen mit 2:1 (1:0) und sicherte sich Platz zwei hinter Frankreich. Damit misst sich die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann auch in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2025 kommendes Jahr mit den besten Teams.

Norwegen startete im eiskalten St. Pölten vor 1300 Fans verhalten, attackierte erst ab der Mittellinie. Österreich übernahm das Kommando und den Ball. Und gleich die erste zusammenhängende Offensivaktion führte zur Führung. Neunte Minute, ruhiger Aufbau über die Kette, dann wird plötzlich das Tempo angezogen, Katharina Naschenweng lässt tropfen, Lilli Purtscheller, die für Laura Feiersinger startete, setzte sich stark über rechts durch, Flanke auf Eileen Campbell und die Neo-Freiburg-Legionärin netzt. Ein Tor, wie aus dem Lehrbuch. Es blieb weiter kalt, Österreichs Spiel war zu Beginn etwas rechtslastig, immer wieder wurde Purtscheller gesucht. Große Highlights waren Mangelware.

Wenige Ideen

In der 18. Minute zeigten die Norwegerinnen, dass ihnen nicht so kalt war. Superstar Ada Hegerberg zog ab, Manuela Zinsberger konnte den Ball noch übers Tor drehen. Und doch blieb es vorerst bei der Einzelaktion, von Norwegens Druck und der Überlegenheit aus dem Hinspiel war nichts zu sehen. Fuhrmanns Team war hellwach, gewann die Zweikämpfe, hielt den Ball kontrolliert in den eigenen Reihen. Zählbares schaute dabei länger nicht raus. Norwegen kam wieder auf, zum Beispiel in der 25. Minute, als Zinsberger einen Abschluss aus aussichtsreicher Position locker aus der Luft fangen konnte. Das war’s aber auch.

Norwegen präsentierte sich überraschend ideenlos, Österreich hatte alles im Griff, kam zu einer kleinen Chance, als sich Keeperin Mikalsen und eine Verteidigerin nicht einig waren. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Pause - und natürlich wieder aus der Pause. Die Partie plätscherte dahin, war mehr Bewegungstherapie, als Feuerwerk. Bis es schließlich turbulenter wurde - vor allem weil Norwegen in die Offensive fand. Die Gäste ließen aber zwei Topchancen (67. und 70.) zum Ausgleich aus. Österreich hatte wenige Offensivmomente - und es sollte schlimmer kommen.

Turbulenzen

Nach einem Foul von Virginia Krichberger brachte Norwegen den Ball in die Brenzligkeit - und an Eileen Campbells Ellbogen. Elfer: Marita Aber Bratberg Lund pfefferte den Ball über Zinsbergers Tor (87.). Kurz darauf sorgte die eingewechselte Katharina Schiechtl für die Vorentscheidung: Sie setzte sich nach einem Freistoß im Strafraum durch und köpfelte zum 2:0. Die Vorentscheidung. Norwegen gelang noch kurz vor Schlusspfiff das 1:2.

Österreich belegt bei der Premiere der Nations League in der höchsten Kategorie Platz zwei hinter Frankreich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich Fuhrmanns Team mit Fortdauer des Bewerbs, am Ende schaute Platz zwei hinter den starken Französinnen, die zum Abschluss Portugal 1:0 bezwangen, heraus. Mit dem Erfolg haben sich die ÖFB-Frauen auch eine bessere Ausgangsposition für die im Frühjahr 2024 beginnende Qualifikation für die nächste EM erspielt. (Andreas Hagenauer, 5.12.2023)

Fußball-Nations-League der Frauen, Liga A, Gruppe 2, 6. und letzte Runde:

Österreich - Norwegen 2:1 (1:0)

St. Pölten, NV Arena, 1.300 Zuschauer, SR Marta Huerta De Aza (ESP).

Tore:

1:0 ( 9.) Campbell

2:0 (89.) Schiechtl

2:1 (94.) Saevik

Österreich: Zinsberger - Naschenweng (83. Schiechtl), Georgieva, Kirchberger, Hanshaw - Puntigam (74. Feiersinger) - Purtscheller (84. Pinther), Zadrazil, Höbinger (93. Billa), Dunst - Campbell

Norwegen: Mikalsen - Bjelde (46. T. Hansen), Bergsvand, Harviken, Bratberg Lund - Syrstad Engen, Böe Risa (62. Naalsund) - Sävik, Terland (46. Ildhusöy), Maanum - Hegerberg (46. Haug)

Gelbe Karten: Kirchberger bzw. Böe Risa

Anm.: Bratberg Lund schoss einen Elfmeter drüber (87.)