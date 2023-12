Einziges Oberhausduell geht in der Verlängerung an Borussia Mönchengladbach. Auch Kaiserslautern und Düsseldorf stehen im Viertelfinale

Hamburger Freuden. IMAGO/Fabian Kleer

Mönchengladbach - Die Reise von Viertligist Homburg ist am Dienstag im Achtelfinale des deutschen Fußballcups zu ihrem Ende gekommen. Gegen Zweitliga-Tabellenführer St. Pauli von Ersatzmann David Nemeth hatte man die nächste Überraschung gut eine Stunde lang in Reichweite, verlor schließlich aber klar mit 1:4 (1:1). Weiter kamen in reinen Zweitligaduellen auch der 1. FC Kaiserslautern mit einem 2:0 über den 1. FC Nürnberg sowie Fortuna Düsseldorf dank eines 2:1 beim 1. FC Magdeburg.

Das einzige Zusammentreffen zweier Oberhausclubs ging nach torloser regulärer Spielzeit an Borussia Mönchengladbach. Als es im Heimduell mit dem VfL Wolfsburg infolge chronischer Torlosigkeit schon nach Elfmeterschießen roch, entschied ein Kopfballtreffer von Manu Kone in der 120. Minute die Partie.

Erst am Mittwoch sind u.a. Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen (gegen Paderborn) und Borussia Dortmund (in Stuttgart) im Einsatz. (APA, 5.12.2023)