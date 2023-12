Wie kann man für die Lockerung von Kreditvergaberegeln auftreten und zugleich glaubhaft eine Aufklärungskampagne gegen die Verschuldung von jungen Menschen auf Tiktok starten? Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) sieht da in der "ZiB 3" keinen Widerspruch - und ebensowenig in 21 Milliarden Neuverschuldung der Republik mit dem nächsten Budget. Es war eine lehrreiche Dienstagnacht in den "ZiB"s, nicht alleine, aber auch dank Plakolm.

Kaum Kreditausfälle bei Immobilienkrediten: Claudia Plakolm zu Verschuldung von Jugendlichen in der "ZiB 3". ORF Zib 3 Screenshot

"Österreich hat langfristige Pisa-Tendenz nach unten"

"Wir können für Länder wie Österreich eine langfristige Tendenz nach unten feststellen", hatte Pisa-Experte Andreas Schleicher zuvor Armin Wolf erklärt, und er hatte natürlich die Ergebnisse des internationalen Bildungstests gemeint. Mit Österreichs Regierungspolitik der vergangenen Jahrzehnte hat das aber schon zu tun.

Schleicher kann schon verstehen, dass Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) die Dienstag präsentierten Pisa-Ergebnisse für Österreich erfreulich fand. Das Gesamtergebnis sei ja auch "recht gut" und Österreich im "guten Mittelfeld". Aber: "Auf der anderen Seite sind die Leistungsergebnisse tendenziell im letzten Jahrzehnt schlechter geworden. Da muss man sich schon Gedanken machen. Ein Land wie Österreich muss soviel besser sein, wie es teurer ist. Österreich gibt viel Geld für Bildung aus, hat gute Startvoraussetzungen. Daran gemessen sind die Ergebnisse doch etwas enttäuschend", erinnert Pisa-Experte Schleicher den Bildungsminister.

Koreas schwächste Schüler wären in Österreich Durchschnitt

Schleicher verweist etwa auf diese Erkenntnis aus der Pisa-Studie: "Wir sehen, dass in Südkorea die zehn Prozent der sozial schwächsten Schüler immer noch fast so gut wie der österreichische Durchschnittsschüler abschneiden. Man kann das Potenzial von Kindern aus sozial schwachen Familien besser nutzen." Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Verhältnissen bekämen – auch – in Österreich nicht die nötige Unterstützung, etwa frühkindliche Förderung.

ZIB 2: OECD-Koordinator über die PISA-Studie

Andreas Schleicher, OECD-Koordinator, im Interview über den internationalen PISA-Test. ORF

Die "relativ frühe Aufteilung" in Gymnasium und Neue Mittelschule spiele ebenfalls eine wesentliche Rolle, sagt Schleicher: Sie "kann auch den Einfluss von sozialem Hintergrund nochmal verstärken, indem soziale Defizite in bestimmten Schulformen konzentriert, fokussiert werden. Wenn man das Schulsystem nicht ändern will, muss man sehen, wie man die Folgen mildern kann, indem man mehr Fördermöglichkeiten schafft".

Finanzbildung, nach und nach

Moderator Stefan Lenglinger wird Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm eine gute Stunde später in der "ZiB 3" erinnern, dass die ÖVP seit 2017 die Bildungsminister stellt. Da geht es nicht direkt um die Pisa-Studie, aber doch auch um Bildung: Plakolm hat gerade mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) eine Kampagne initiiert, die mit 300.000 Euro Budget auf Youtube, Tiktok, Twitch und Co. Jugendliche vor Verschuldung über Online-Ratenzahlung und In-App-Käufe warnt.

"ZiB 3"-Moderator Lenglinger fragt sich und Plakolm zur auf zwölf Tage zwischen Black Friday und Weihnachtsshopping angelegten Kampagne, ob nicht doch auch verstärkte Finanzbildung in den Schulen gefragt wäre. Plakolm erklärt: "Finanzbildung ist natürlich auch etwas, das in den Lehrplänen nach und nach Platz findet." Da verweist Lenglinger auf die Besetzung des Bildungsressorts. Plakom weiß aus der Ö3-Jugendstudie, dass 80 Prozent der Jugendlichen selbst angeben, sie wüssten zu wenig über Finanzen. Aber: Dieses Schuljahr gebe es ja einen einschlägigen Schwerpunkt in Geografie und Wirtschaftskunde.

Plakolms Forderung nach lockereren Kreditrichtlinien ist für sie kein Widerspruch: In der neuen Kampagne gehe es um Konsumkredite, "eine der größte Schuldenfallen". Bei den Regeln der Finanzmarktaufsicht indes gehe "darum, dass junge Menschen in ihre Zukunft investieren können. Dass es einen klaren Gegenwert für einen Kredit gibt. Hier geht es um Immobilien." Aber es geht doch auch da um Frage, ob man genügend Eigenmittel hat und sich die Raten leisten kann, gibt Lenglinger zu bedenken. Plakolms Antwort könnte allen, die Wirtschaftsnachrichten verfolgen, seit Inflation und Zinsen in Schwung kamen, etwas gewagt klingen: "Wir wissen hier aus der Praxis, dass es hier kaum Kreditausfälle gibt." Es war ein lehrreicher Fernsehabend. (fid, 6.12.2023)