Die Chefredakteurin und Herausgeberin des Frauenmagazins "Woman", Euke Frank, tritt mit Ende des Jahres von beiden Funktionen zurück. "Nach so vielen Jahren an der Spitze von 'Woman' ist es für mich Zeit für einen neuen Lebensabschnitt", sagt Frank laut einer Aussendung der VGN-Magazingruppe. Der Rücktritt erfolge auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen.

WOMAN / Roland Unger

Frank ist Gründungsmitglied von Woman, einem der auflagenstärksten Frauenmagazine Österreichs. Ab dem Jahr 2001 leitete sie die Bereiche Aktuell, Karriere, Society und Kultur. Seit 2006 war sie Chefredakteurin, seit 2015 auch Herausgeberin des Frauenmagazins. 2021 wurde sie für ihr Engagement bei Woman mit einer Medien-Löwin ausgezeichnet.

VGN-Mehrheitseigentümer und Verleger Horst Pirker setzt strategisch in den vergangenen Jahren auf journalistische Persönlichkeiten. Pirker dürfte also vom Abgang einer seiner bekanntesten und präsentesten journalistischen Namen, der publizistischen Säule seines auch im Konzern tragenden Frauenmagazins nicht begeistert gewesen sein. Der Verleger lässt via Aussendung verlauten: "Ich muss die Entscheidung von Euke Frank respektieren und glaube zu verstehen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Freude habe ich damit freilich keine."

Pirker würdigt Frank als "zu jeder Zeit eine überaus kompetente Gesprächspartnerin, nicht nur mit Blick auf Woman, sondern auch insgesamt, was die so bewegte Medienwelt betrifft. Ich bedanke mich bei Euke Frank für eine großartige Gesamtleistung und ahne schon heute, wie sehr wir sie vermissen werden." (awie, fid, 6.12.2023)