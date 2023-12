Dutzende Bus- und Straßenbahnlinien fuhren am Mittwoch in Wien wegen Schneefalls nur unregelmäßig. Die ÖBB meldete keine neuen Unterbrechungen

Wien – Im Osten ist der Schneefall am Mittwoch nach kurzer Pause zu Wochenbeginn wieder zurückgekehrt. Deutlich spürbar war das vor allem für Pendlerinnen und Pendler in Wien: Dutzende Bus- und Straßenbahnlinien fuhren nur in unregelmäßigen Intervallen. Grund war die Wetterlage, informierten die Wiener Linien auf ihrer Website.

Auf Anfrage des STANDARD bestätigte eine Sprecherin der Wiener Linien, dass es Mittwochfrüh wegen des Schneefalls zu einigen Verspätungen auf mehreren Bus- und Straßenbahnstrecken gekommen ist. "Vor allem Busse haben bei Steigungen mit der Schneefahrbahn zu kämpfen. Da kann es vorkommen, dass in der Folge auch eine Straßenbahn blockiert wird", heißt es.

Pendlerinnen und Pendler in Wien brauchten wieder mehr Geduld im Frühverkehr. IMAGO/Bianca Otero/ZUMA Wire

U-Bahn-Linien waren von den witterungsbedingten Störungen aktuell nicht betroffen, jedoch kam es am Mittwochvormittag auf den Linien U4 und U6 zu Verspätungen wegen eines schadhaften Fahrzeugs.

Auf den Strecken der ÖBB gebe es aktuell infolge des Schneefalls keine Störungen, betonte ein Sprecher. Die Zugstrecke Wels–Grünau sei zwar wegen Unwetterschäden gesperrt, die Schäden stammen dort aber noch von den Niederschlägen vom Wochenende. Seit Mittwochfrüh ist auch die Strecke zwischen München und Salzburg normal befahrbar. Die Verbindung München–Innsbruck ist voraussichtlich ab Donnerstag wieder verfügbar.

Auf Österreichs Straßen sei die Lage am Mittwoch nicht vergleichbar gewesen mit jener am Wochenende. "Es kommt war zu einzelnen Verzögerungen, aber Sperren und hängengebliebene Fahrzeuge sehen wir derzeit nicht", erklärte ein ÖAMTC-Sprecher. Aufgrund des Schneefalls würden aber Fahrten auf den Autobahnen rund um Wien, etwa auf der A21, der Südautobahn oder der A23, "etwas länger dauern".

Betroffen von den witterungsbedingten Störungen waren Bus- und Straßenbahnlinien. IMAGO/Volker Preusser

Kostenrückerstattung bei ÖBB und Westbahn möglich

Am vergangenen Wochenende haben die starken Schneefälle in Österreich für massive Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Bahnreisende in Europa haben seit heuer jedoch keinen Anspruch auf Entschädigung bei höherer Gewalt wie Unwettern mehr. ÖBB und Westbahn bestätigten hingegen, Rückerstattungen wie gewohnt durchzuführen, wie Ö1 am Mittwoch berichtete.

Maria-Theresia Röhsler von der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (APF) erklärte, grundsätzlich bekomme man bei Bahnverspätungen von mehr als einer Stunde 25 Prozent des Ticketpreises zurück, bei mehr als zwei Stunden 50 Prozent. Gestrandete Passagiere können demnach Geld für Hotel oder Taxi zurückfordern, sofern das Bahnunternehmen keine Lösung anbietet.

Bei Zugausfällen und -verspätungen müssen Bahnunternehmen in der EU seit Mitte Juni keine Entschädigung mehr zahlen, wenn außergewöhnliche Umstände der Grund sind. Zu den Szenarien, bei denen der Entschädigungsanspruch entfällt, zählen etwa extreme Witterungsbedingungen, Naturkatastrophen, Personen auf dem Gleiskörper, Kabeldiebstahl, Notfälle im Zug, Strafverfolgungsmaßnahmen und Sabotage oder Terrorismus. (ste, APA, 6.12.2023)