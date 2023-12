Energie aus Kläranlage Wien Energie: "Größte Wärmepumpe Europas" in Betrieb genommen

Sauberes Heizen mit schmutziger Herkunft: In Wien-Simmering ist seit Dienstag die erste Ausbaustufe einer riesigen Wärmepumpe in Betrieb, die ihre Energie aus der benachbarten Kläranlage bezieht. Laut Wien Energie handelt es sich um die größte derartige Anlage in Europa. Der Bau verfügt aktuell über drei Pump-Kolosse. Weitere sollen bis zum Vollbetrieb folgen, der ab 2027 geplant ist