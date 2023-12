Die US-Wirtschaft brummt. Zumindest suggerieren dies die jüngsten Zahlen. Allein im dritten Quartal verzeichnete sie ein Wachstum von 5,2 Prozent – auf ein Jahr hochgerechnet. Dazu herrscht nahezu Vollbeschäftigung, die Arbeitslosenquote hat sich im Oktober nur geringfügig auf 3,9 Prozent erhöht, und trotzdem befindet sich die Inflation im Sinkflug – allerdings liegt sie mit 3,9 Prozent noch immer deutlich über dem zweiprozentigen Zielwert der US-Notenbank Fed. Zinserhöhungen wird es aber wohl nicht mehr geben. Notenbankchef Jerome Powell schließt dies zwar nicht dezidiert aus, allerdings hält er die derzeitige Geldpolitik bereits für ziemlich restriktiv, also tendenziell bremsend für die US-Wirtschaft.

Zudem entfalten die hohen Zinsen ihre Wirkung erst mit etlichen Monaten Verzögerung. Kommt nächstes Jahr, in dem auch die Wahl des US-Präsidenten ansteht, womöglich noch das dicke Ende? Wirtschaftsexperten geben auf diese Frage verschiedene Antworten.

US-Ökonom Paul Krugman blickt jedenfalls optimistisch in die Zukunft. Er verweist darauf, dass das Vertrauen der US-Verbraucher, auf dem das Wachstum letztlich fußt, unter Präsident Joe Biden so stark eingebrochen sei wie während der Finanzkrise, obwohl sich die Wirtschaft nach der Pandemie viel schneller erholt habe. "Aber die Ausgaben der Konsumenten, die während der Finanzkrise zurückgegangen sind, sind diesmal mit Volldampf gewachsen", schreibt der Nobelpreisträger in der "New York Times". Daher rät Krugman, darauf zu achten, was die Menschen tun, nicht darauf, was sie sagen.

Boomende Wirtschaft

Denn aus Umfragen geht hervor: Wirklich zufrieden ist die Bevölkerung mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht, die zuversichtlich stimmenden Wirtschaftsdaten scheinen bei ihr kaum anzukommen. Zuletzt gaben gegenüber CBS News nur 18 Prozent der Befragten an, dass es ihnen finanziell besser gehen würde, wenn Biden die Wahl 2024 gewinnen würde. Allein: Über den Ex-Präsidenten und möglichen Herausforderer Donald Trump sagten dies mit 45 Prozent deutlich mehr Menschen.

Eine Erklärung dafür sieht US-Meinungsforscherin Celinda Lake in der Inflation, die "alle Errungenschaften der Biden-Regierung zunichtemacht". Die Menschen hätten das Gefühl, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten alleingelassen würden, wenn die Regierung die sinkende Inflation feiere, die Lebensmittelpreise aber enorm gestiegen seien. "Der Alltag der Menschen ist schlechter als das, was sie in den Nachrichten hören", sagt Lake. Fast zwei Drittel sind ihr zufolge daher der Ansicht, dass die Wirtschaft in schlechtem Zustand ist.

Wenig von derlei Umfragen hält der US-Ökonom Justin Wolfers von der University of Michigan: "Die Einzigen, die sich an Umfragen beteiligen, sind diejenigen, die unbedingt ihre Meinung äußern wollen", betont er gegenüber dem Handelsblatt. "Sie sind also nicht repräsentativ." Die Mehrheit würde sich anders verhalten und kräftig konsumieren. "Sie geben aus, als ob sie wirklich optimistisch auf die Zukunft der Wirtschaft blickten. Und nicht nur die Verbraucher, auch die Unternehmen investieren", ergänzt Wolfers. Sein Resümee: "Eine Rezession ist eine schrumpfende Wirtschaft. Davon sind wir so weit entfernt, dass das eine absurde Diskussion ist."

Rezession aufgeschoben

Es gibt aber auch andere Stimmen wie jene von Marktstrategin Karen Ward von JP Morgan, der zufolge das Risiko einer Rezession "aufgeschoben, aber nicht geringer geworden" sei. Ähnlich sieht das der Anleiheninvestor und Chef der Anlagefirma Doubleline, Jeffrey Gundlach: "Ich gehe davon aus, dass wir auf eine Rezession zusteuern, die wahrscheinlich im zweiten Quartal des nächsten Jahres eintreten wird."

"Vor den letzten beiden US-Rezessionen wuchs die Wirtschaft ebenfalls schnell und stürzte dann ab", warnt auch der Harvard-Ökonom Jason Furman. Der ehemalige Berater des damaligen Präsidenten Barack Obama schließt ein negatives Wachstum der Wirtschaftsleistung ebenfalls nicht aus, was im Wahljahr ein Problem für Präsident Biden werden könnte. Aber wo sind die Schwachstellen der derzeit noch brummenden Konjunktur zu suchen?

Gesellschaftliche Spaltung

Einerseits wächst nicht nur die Wirtschaft rasant, sondern auch die Ungleichheit in der Gesellschaft. Laut dem US-Armutsreport für September ist die Armutsquote – das ist jener Anteil der Haushalte, die weniger als 35.000 US-Dollar pro Jahr verdienen – von 7,8 Prozent im Jahr 2021 auf 12,4 Prozent im Jahr darauf emporgeschnellt. Bei Kindern hat sich die Armutsquote sogar verdoppelt. Das zeigt sich auch in anderen Entwicklungen, denn seit 2021 verzeichnen US-Einzelhändler einen starken Anstieg von Diebstählen, vor allem in Großstädten. Ein weiteres Problem der gesellschaftlichen Spaltung äußert sich darin, dass die kräftig gestiegenen Preise nicht nur Menschen, die schon vor der Inflationswelle armutsgefährdet waren, treffen, sondern zunehmend auch die Mittelschicht.

Dazu kommen zunehmende Sorgen wegen der enormen Staatsverschuldung des Landes, das mit 123 Prozent der Wirtschaftsleistung in der Kreide steht. In Kombination mit hohen jährlichen Haushaltsdefiziten – 2024 dürfte das Minus 5,8 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen – und den deutlich gestiegenen Zinsen ist dies ein tendenziell explosiver Cocktail. Harvard-Ökonom Furman sieht darin "ein ernstes Problem, das zunehmend an Bedeutung gewinnt". Er befürchtet, dass das Land fiskalisch schneller gegensteuern müsste, als er es bis vor kurzem für möglich gehalten habe, denn: "Das Problem ist, dass wir noch mehr Schulden machen, obwohl wir wirtschaftlich eigentlich in bester Verfassung sind." (Alexander Hahn, 7.12.2023)