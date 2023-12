Es sind mystische Parallelwelten tief im Inneren der Erde. Als Archive der Natur, der menschlichen Kultur und Geschichte sind Höhlen archäologische und paläontologische Fundstellen. Sie sind aber auch faszinierende Lebensräume im ewigen Dunkel des Untergrunds. Ihre Erforschung liefert Erkenntnisse über längst vergangene Tage, hat aber auch für die Gegenwart enorme Relevanz – etwa für die sichere Trinkwasserversorgung der Bevölkerung.

Höhlenforscher Lukas Plan. APA/HELMUT FOHRINGER

Wie das Sammeln von Daten in diesen unterirdischen Welten aussieht, wollen wir am 11. Dezember aus erster Hand erfahren. Höhlenforscher Lukas Plan nimmt STANDARD-Redakteurin Marlene Erhart mit in die steirische Wasserhöhle "Totes Weib". 523 Meter führt die Höhle in den Fels und gibt Aufschluss über den unterirdischen Fluss des Wassers. Der Geologe des Naturhistorischen Museums Wien will dort Messstellen des Landes Steiermark ablesen – und DER STANDARD schaut ihm dabei über die Schulter.

Ihre Fragen?

Was wollten Sie schon immer über den nicht ganz so alltäglichen Alltag der Höhlenforschung wissen? Die Antworten und die Reportage aus der Höhle "Totes Weib" lesen Sie am 20. Dezember in der Schwerpunktausgabe des Forschung Spezial zum Thema "Abenteuer Forschung". Posten Sie Ihre Fragen an den Höhlenforscher ins Forum! (Ugc, 6.12.2023)