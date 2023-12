Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür, und auch das neue Jahr – ein Anlass für manche, ihre Urlaube zu planen und zu überlegen, wo es demnächst hingehen soll. Dabei fällt man auch die Entscheidung, ob man alleine, mit der Familie oder mit Freundinnen und Freunden verreisen möchte. Oft spielt auch die Art der Reise eine Rolle – möchte man eher einen geruhsamen Urlaub am Strand in einem All-inclusive-Hotel verbringen, geht das als Paar, mit Kindern oder auch alleine ganz gut. Macht man abenteuerliche Fernreisen oder möchte eine Hütte zum Skifahren mieten, ist es vielleicht sogar lustiger, wenn man in der Gruppe unterwegs ist.

Würden Sie sich mit Freundinnen und Freunden eine Hütte in den Bergen mieten? AscentXmedia/Getty Images

Während manche aber gar nicht mit Freundinnen und Freunden urlauben wollen, ist es für andere ein Highlight. Immerhin kann man viel Zeit gemeinsam verbringen und erlebt gleichzeitig etwas. Auch die Reiseplanung kann man sich aufteilen, und sollte man mal keine Lust mehr auf die anderen haben, kann man ja tagweise getrennte Wege gehen. Auch größere Unterkünfte oder ganze Häuser können um vieles günstiger gemietet werden, wenn mehrere Menschen dabei sind. Natürlich sollte man sich bei der Gestaltung der Reise ungefähr einig sein, denn wenn die Vorstellungen und Wünsche zu stark auseinanderklaffen, kann ein Urlaub mit Freundinnen und Freunden auch zu einem Konfliktherd werden.

Was haben Sie erlebt?

Sind Sie schon öfter im Freundeskreis verreist? Schätzen Sie diese Art des Urlaubs? Oder mögen Sie das gar nicht? Welche Vor- und Nachteile bringen gemeinsame Reisen mit anderen mit sich? Ist es schon einmal zu Streitereien und Konflikten gekommen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 11.12.2023)