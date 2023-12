Wer viel mit dem Zug unterwegs ist, kennt meist auch unterschiedlichste Bahnhöfe – ob das in Österreich ist oder im Ausland. Am häufigsten wird man vermutlich auf dem Bahnhof sein, der nahe dem Zuhause liegt, immerhin verreist man ja meist von dort. Nicht zwangsweise findet man diesen am schönsten oder praktischsten. Denn klar ist: Einerseits dienen Bahnhöfe schlicht und einfach dazu, in Züge zu steigen, um von A nach B zu gelangen. Andererseits sind sie aber so viel mehr.

Waren Sie schon einmal am Bregenzer Bahnhof? IMAGO/CHROMORANGE

Während es in kleineren Städten oder Ortschaften oft nur sehr kleine und zweckdienliche Gebäude gibt, sind es andernorts regelrechte Prunkbauten, die architektonisch hervorstechen. Für viele ist neben einer sauberen und schönen Halle aber auch die Ausstattung mit Geschäften wichtig. Besonders vor längeren Reisen möchte man sich vielleicht mit Büchern oder einer guten Jause eindecken. Oder man ist wo auf einem Zwischenstopp und freut sich über verschiedenste Lokale, in denen man essen gehen kann, bevor es weitergeht.

Auch die schnelle Erreichbarkeit von Bahnsteigen, die Übersichtlichkeit und Beschilderung spielen eine Rolle, ebenso wie Barrierefreiheit und das Angebot von Rolltreppen und Liften. Wer nach einer langen Zugfahrt am Bahnhof ankommt, freut sich zudem über saubere Sanitäreinrichtungen. Für viele ist es auch wichtig, kostenfreien Zugang zum WLAN zu haben.

All diese und weitere Kriterien spielten auch bei der Wahl der besten Bahnhöfe im Rahmen des "European Railway Station Index" eine Rolle. Immerhin konnte hier der Wiener Hauptbahnhof einen Spitzenplatz ergattern und wurde von den 50 größten Bahnhöfen Europas auf Platz zwei gewählt. Für "Sodala Trallala" ist das nicht ganz nachvollziehbar, gibt es doch einige Punkte, die eher nachteilig sind:

Welcher Bahnhof ist Ihr liebster?

Können Sie nachvollziehen, dass der Wiener Hauptbahnhof auf Platz zwei der schönsten Bahnhöfe Europas liegt? Auf welchem Bahnhof sind Sie häufig? Was zeichnet diesen aus? Was braucht ein guter Bahnhof unbedingt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 12.12.2023)