Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Wir sind diese Woche zweigeteilt. Als erstes hört ihr die Folge mit (mehr) FAK-Bezug, weil das Austria-Spiel am Wochenende, auch dank vieler freiwilliger Helfer:innen, über die Bühne gehen konnte. Wir analysieren die Partie und sprechen noch einmal über die allgemeine Situation bei den Violetten. Markus stellt dabei durchaus pikante Fragen und liefert Input aus grüner Sicht:

Weiters gibt es einen zweiten Teil von Folge 95 mit dem Fokus auf WSG - Rapid. Der SCR konnte sich durchsetzen und den zweiten Dreier im zweiten Match unter Robert Klauß einfahren. Wie zufrieden ist Markus, was sagt er zum Auftritt und wie bewertet er den erneuten Kongolo-Ausschluss? Stefan kann die Burgstaller-Kritik an der Austragung der Partie nicht nachvollziehen. Apropos Burgstaller: Macht der weiter? Was ist da im Busch und würde ein Rapidler eine weitere Spielzeit mit ihm gegen einen Titel tauschen? Zudem News zu einem möglichen Sollbauer-Abgang und dem überraschenden Ende von Grünwald sowie Suttner bei der Austria!

Frage der Woche

Schaffen es beide Wiener Vereine in die Top 6? (Stefan Novotny Markus Friebis, 6.12.2023)