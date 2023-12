Bei Verhandlungen über Sexualdelikte wird die Öffentlichkeit bei der Befragung von Zeuginnen und Zeugen zeitweise meist ausgeschlossen, außer Angeklagte sind zu den Fakten ohnehin geständig. APA / HARALD SCHNEIDER

Wien – Es gibt Gerichtstage, an denen einen die Gewissheit beschleicht, dass die Menschheit nicht die Krone der Schöpfung sein kann. Sondern sie eine Ansammlung triebgesteuerter Zellhaufen auf zwei Beinen ohne jegliches Gewissen ist. Der Mittwoch ist einer dieser Tage, wie zwei Verfahren im Landesgericht für Strafsachen Wien zeigen. In beiden geht es um illegale Rauschmittel und sexuelle Gewalt in unterschiedlichen Formen.

Den Beginn macht ein Schöffengericht unter Vorsitz von Magdalena Klestil-Krausam. Vor ihr muss sich der 66 Jahre alte Herr G. verantworten. Dem seit 1973 in Österreich, Deutschland und Italien insgesamt 25 Mal Vorbestraften wird Suchtmittelhandel und sexueller Missbrauch von Wehrlosen vorgeworfen. Der Pensionist soll in seiner Wohnung in Wien-Döbling ab 2020 Kokain und Substitol-Kapseln verkauft haben. Es musste aber nicht in Bargeld bezahlt werden. "Es war ein offenes Geheimnis in der Szene, dass man Drogen bei ihm auch gegen Sex bekommt", sagt eine Zeugin.

Da sich darunter auch suchtkranke und teils obdachlose Frauen befanden, hat die Staatsanwaltschaft das in mehreren Fällen als Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung angeklagt. Es sei zwar keine körperliche Gewalt im Spiel gewesen, die Zwangslage der Frauen habe G. dennoch ausgenutzt. Bei zwei Frauen wiegt der Anklagevorwurf noch schwerer: Diese soll der Österreicher sexuell missbraucht haben, als sie drogenbedingt besinnungslos waren. Die Übergriffe hat er auch gefilmt – weshalb ihm nachgewiesen werden kann, dass er ein Opfer in besonderer Weise erniedrigt hat, was den Strafrahmen für sexuellen Missbrauch Wehrloser auf fünf bis 15 Jahre hochschraubt.

"I steh drauf!"

Der von Harald Schuster verteidigte Angeklagte ist recht entspannt und bekennt sich großteils schuldig, nur in zwei Punkten bestreitet er die Menge der abgegebenen Suchtmittel. In einem Fall geht es um eines der Missbrauchsopfer, G. ist aber überzeugt, ihre Anschuldigungen teilweise widerlegen zu können. Denn Anfang 2021 habe seine damalige Lebensgefährtin bei ihm gewohnt, er könne damals also nicht Sex gegen Drogen vom Opfer verlangt haben. "Glauben S’, i bin mit ihr in Keller gonga, damit s’ de Substi oder des Weiße oborbeit?", will er wissen. Auch die "besonders erniedrigende Weise" beim Missbrauch streitet er ab. "I steh drauf!", behauptet er – die Frau sei wach gewesen und habe freiwillig mitgemacht.

Eine halbe Stunde später und zwei Stockwerke tiefer startet im Grauen Haus, wie das Landesgericht im Volksmund auch genannt wird, bei Richterin Tea Krasa ein ähnlich gelagerter Fall. Angeklagt sind in diesem Fall zwei Männer, 35 beziehungsweise 36 Jahre alt. Beide sollen minderjährigen Mädchen in einer Wohnung in Wien-Favoriten diverse Drogen gegeben haben, Erstangeklagter A. soll bei einer Gelegenheit mehrere Bilder und Videos vom Genitalbereich einer schlafenden 15-Jährigen, die deutlich jünger aussieht, angefertigt haben.

Das gibt der zweifach vorbestrafte Syrer, der im April 2022 nach einer Verurteilung wegen versuchter Vergewaltigung aus der Strafhaft entlassen wurde, auch zu. Seine Erklärung: "Ich habe das aufgenommen, aber ich war nicht bei Verstand", lässt er übersetzen. Dass er im Sommer 2023 in der auf ihn laufenden Wohnung in Wien-Favoriten mindestens vier Mädchen mit allen möglichen Substanzen versorgt haben soll, wie ihm Staatsanwalt Bernhard Löw vorwirft, bestreitet er dagegen vehement.

"Ich wusste nicht mehr, was ich tue!"

Er spannt dabei den Geduldsfaden der Richterin bis zum Zerreißen. Zunächst sagt er, er habe überhaupt nichts mit Drogen zu tun, der Mitangeklagte und ein dritter Mann seien es gewesen. Nur um kurz später zu sagen, vor den inkriminierten Aufnahmen habe er "zwei Tage Drogen genommen. Ich wusste nicht mehr, was ich tue." Auf Nachfrage von Andreas Reichenbach, Verteidiger des den Drogenhandel ebenso leugnenden Zweitangeklagten, muss A. jedoch eingestehen, von der Polizei mit einem Platzverbot für den Keplerplatz belegt worden zu sein, da Marihuana bei ihm gefunden wurde.

Nachdem ihm die belastenden Aussagen der Mädchen vorgehalten werden, ändert er erneut seine Darstellungen. Zu Beginn sagt er, die Zeuginnen lügen. "Warum sollten sie das machen?", hätte Krasa gerne eine Erklärung. Die des Erstangeklagten lautet so: Die Mädchen hätten die belastenden Aussagen mit dem "dritten Mann" vereinbart. "Weil er ihnen Kokain, Zigaretten und manchmal Geld gegeben hat. Ich nicht, Ich habe sie viermal rausgeschmissen. Die machen alles schmutzig", behauptet er. Später klingt das anders: "Wenn die anderen keine Drogen mehr hatten, haben sie sie von mir genommen." – "Haben sie Ihnen in die Hosentasche gegriffen?", kann sich die Richterin nicht verkneifen. "Nein, da ich ja nicht konsumiere, habe ich welche gehabt und ihnen gegeben."

Die Version, dass A. sich vor allem um die Sauberkeit seiner Wohnung gesorgt hat, glaubt Krasa auch aus einem anderen Grund nicht. Sie zitiert aus sichergestellten Whatsapp-Nachrichten zwischen dem Erstangeklagten und einem der Mädchen. "Wo bist Du? Coca Cola", ist dort beispielsweise zu lesen. "Was soll das heißen?", will die Richterin wissen, ob der 35-Jährige den Teenager etwa mit einem Erfrischungsgetränk lockte. "Das steht für Kokain", gibt A. jedoch zu. "Na sicher! Warum schreiben Sie das?", bohrt Krasa nach. A.s Variante: Das Handy des Zweitangeklagten sei da ausgeschaltet gewesen, er habe die Nachricht in dessen Auftrag von seinem Mobiltelefon aus verschickt.

270 Nachrichten in einem Monat

Zur Klärung dieser Frage kann der IT-Sachverständige beitragen. Zwischen dem Gerät des Erstangeklagten und dem Handy des Mädchens gab es in einem Monat 270 Whatsapp-Kontakte. 20 initiierte das Mädchen, 220 der Erstangeklagte. Ständig lud er sie mit dem Versprechen auf Rauschmittel ein, sagte ihr, wie schön sie sei, und erkundigte sich nach ihrem Verbleib. Dass ein Zeuge sagt, er sei zwei Wochen vor A.s Verhaftung in die Wohnung gezogen und der habe ihn und den Zweitangeklagten meistens weggeschickt, wenn Mädchen kamen, seien Lügen, beharrt der Erstangeklagte.

Warum auf seinem iPhone neben den Genitalien der 15-Jährigen auch Bilder gefunden wurden, die eine größere Mädchenrunde in seinem Wohnzimmer beim Drogenkonsum zeigen oder ihn mit einem Goldbarren in der Hand, kommentiert A. nicht. Erst als ihm die Richterin eröffnet, dass sein Handy im Falle einer Verurteilung genauso wie die bei ihm sichergestellten Drogen konfisziert wird, lamentiert er. "Ich habe alles verloren ...", trauert er um sein Gerät, ist dann aber doch einverstanden. Dem abgelichteten Opfer verspricht er auch die von Privatbeteiligtenvertreterin Brigitte Loacker geforderten 1000 Euro zu zahlen. "Aber ich möchte das in Raten zahlen", ergänzt der Arbeitslose.

Während dieses Verfahren wegen fehlender Zeuginnen vertagt wird, befragt zwei Stockwerke darüber Vorsitzende Klestil-Krausam Zeuginnen, führt die Videos unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor und kommt mit Beisitzer Harald Craigher, der Schöffin und dem Schöffen zu einem Urteil. G. wird rechtskräftig zu zehn Jahren Haft verurteilt, die fünf Monate Untersuchungshaft werden ihm natürlich auf die Strafe angerechnet. Ein von Nadine Diensthuber vertretenes Opfer erhält die geforderten 2000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

"Dummheit wird bestraft"

"Die Aussagen der Zeuginnen waren absolut glaubwürdig und authentisch", begründet die Vorsitzende die Entscheidung. "Sie haben keinen Belastungseifer gezeigt und auch geschildert, dass sie mitunter einverstanden waren." Es sei zwar richtig, dass der Missbrauch ohne die Videos kaum nachzuweisen gewesen wäre. "Aber, um es salopp auszudrücken: Dummheit wird bestraft. Sie haben diese Aufnahmen gemacht und halt nicht geglaubt, dass sie je gefunden werden", sagt Klestil-Krausam. "Die Videos sprechen für sich", entkräftet sie auch die Aussage des Angeklagten, die Frauen hätten freiwillig sexuelle Handlungen vorgenommen. "Die schlafen augenscheinlich und wachen erst durch die Schmerzen auf!", hält sie G. vor. (Michael Möseneder, 6.12.2023)