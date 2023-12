Als der deutsche Wärmepumpenhersteller an die US-Amerikaner Carrier Global verkauft wurde, war die Aufregung groß. Nach Investitionszusagen genehmigte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Deal dann doch. IMAGO/Steinach

Wien/Brüssel – Sehr wirkungsvoll ist der 2020 im Lichte geopolitischer Verwerfungen und eines drohenden Handelskriegs mit China entwickelte Schutzmechanismus für ausländische Direktinvestitionen (ADI) im EU-Binnenmarkt offensichtlich nicht. Der Europäische Rechnungshof (EuR) lobt wohl das Ansinnen der EU-Kommission, die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedsstaaten zu fördern und auf eine einheitliche Basis zu stellen, um Investitionen, die eine Bedrohung für die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung in den EU-Ländern darstellen können, zu prüfen und gegebenenfalls einzuschränken. Die nationalen Regelungen seien aber zu unterschiedlich und versetzten damit weder die EU-Kommission noch die Mitgliedsstaaten in die Lage, potenzielle Risiken für die Sicherheit und öffentliche Ordnung einzuschätzen und dagegen vorzugehen.

Das ist die zentrale Botschaft des am Mittwoch seitens des EU-Rechnungshofs vorgestellten Sonderberichts über den im März 2019 im Wege der EU-Verordnung 2019/452 geschaffenen Rahmen für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen. Ein konzertiertes Vorgehen der EU und der Mitgliedsländer, etwa in Reaktion auf Chinas staatlich gelenkte Investitionsstrategie – Stichwort Neue Seidenstraße –, sei dadurch kaum möglich. "Die Tatsache, dass sowohl die EU als auch die Mitgliedsstaaten Zuständigkeiten ausüben, hat zur Folge, dass es möglicherweise abweichende Ansichten und Ansätze gibt", schreibt der EuR in seinem Bericht. Die rechtzeitige und koordinierte Bewältigung der Herausforderungen, vor denen die EU als Ganzes steht, würde dadurch erschwert.

Hinter den Möglichkeiten

Weit hinter seinen Möglichkeiten zurück bleibt der Schutzmechanismus schon allein deshalb, weil 2021, im Jahr der Überprüfung durch den EuR, lediglich elf Mitgliedsstaaten über nationale Regelungen zur Prüfung von ADI verfügten und nicht alle gleich gehaltvolle Berichte und Analysen lieferten, die es der Generaldirektion Handel der EU-Kommission und den anderen Mitgliedsstaaten erlaubten, die ausländischen Investitionen richtig einzuschätzen.

Außerdem enthält die EU-Verordnung keine Bestimmungen, die hinreichend klar wären, um sicherzustellen, dass Schlüsselbegriffe einheitlich ausgelegt werden und vergleichbare Vorschriften auf vergleichbare Situationen angewandt werden. Dadurch bestehe die Gefahr, dass der freie Kapitalverkehr und das Niederlassungsrecht überschießend eingeschränkt werden. Erschwert werden Prüfungen darüber hinaus durch das enorme Gefälle in der Qualität der Meldungen nach Brüssel. Österreich, neben Deutschland, Italien, Litauen, Niederlande und Schweden eines von sechs Ländern in der repräsentativen Stichprobe, schickte gemessen an der Größe des Landes eine Vielzahl an Meldungen nach Brüssel, dies allerdings ohne jede Differenzierung oder Details, wie der EuR kritisch anmerkte.

Viel Bürokratie, wenig Effekt

Österreich beispielsweise meldete seit 2021 mit 156 Fällen am viertmeisten in der EU, allerdings wurde jede Meldung ungeprüft weitergeleitet, der Wert ist also überschaubar und nicht aussagekräftig. 92 Prozent der Fälle kamen von sechs EU-Ländern, der Rest kam von neun EU-Ländern, die übrigen zwölf Staaten meldeten gar nichts, obwohl genau auf diese Länder immerhin 42 Prozent des durchschnittlichen Bestands an ausländischen Direktinvestitionen entfallen. Eine Risikobewertung etwa über die Auswirkungen auf Versorgungssicherheit oder öffentliche Ordnung sei so nicht oder nur eingeschränkt möglich, stellten die Wächter über die EU-Finanzen in ihrem Bericht fest. Ziel müsse ein Mechanismus wie der CFIUS sein, der behördenübergreifende Ausschuss der US-Regierung, der befugt ist, die Auswirkungen von ADI auf die nationale Sicherheit im gesamten US-Gebiet zu prüfen.

Im Lichte der Pandemie und der Lieferkettenprobleme war man 2023 übrigens deutlich weiter, da hatten nur mehr Irland, Kroatien, Schweden, Griechenland, Malta und Zypern keinen ADI-Mechanismus implementiert. Über die Gründe darf trefflich spekuliert werden, die Russland-Sanktionen und die Rolle Chinas im Ukrainekrieg dürften wohl entscheidend dazu beigetragen haben. Überprüft und analysiert hat der EuR anhand einer repräsentativen Zufallsstichprobe von 30 Fällen, die dem Kooperationsmechanismus gemeldet wurden, sowie einer risikobasierten Stichprobe von Fällen, die von der EU-Kommission analysiert wurden, wobei darin alle Fälle enthalten waren, die von der Kommission (zum Teil amtswegig) geprüft wurden. Darüber hinaus führte der EuR Gespräche mit Behörden aus den obengenannten sechs Mitgliedsstaaten. Bei einer Umfrage unter Behörden aller Mitgliedsstaaten gaben übrigens nur 25 Auskunft.

Begrenzter Mehrwert

Was die EU-Buchprüfer noch kritisch anmerkten: Die Risikobewertung der ADI durch die Kommission ist grundsätzlich von Wert, etwa was kritische Abhängigkeiten betrifft, aber eben nur begrenzt. Denn die Kommission erhält teils keinen Zugang zu Daten und Profilen einzelner Investoren. So könnten auch die Auswirkungen auf EU-Ebene nicht vollumfänglich abgeschätzt werden. Das mindere den Wert ihrer Empfehlungen, was die Sicherheit der Versorgung mit kritischen Gütern und Technologien betrifft, und koste Zeit und Geld, weil operative Instrumente und Ressourcen unnötig blockiert würden.

Wie viele ADIs seitens der österreichischen Regierung abgelehnt wurden, war am Mittwoch nicht in Erfahrung zu bringen. Der entsprechende Bericht über die Investitionskontrolle des Wirtschaftsministeriums liegt noch nicht vor. Im Zuge der Budgetdiskussion gab das Ministerium auf Anfrage von Neos-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker lediglich preis, dass mit 152 Fällen in den Jahren 2020 bis 2023 mit Abstand am meisten ADIs von US-Investoren kamen, gefolgt vom Vereinigten Königreich, aus dem 68 ADIs kamen. China rangierte mit zehn Fällen hinter Kanada (14) und Singapur (12) ex aequo mit Japan auf Rang fünf. Rechnet man Hongkong mit ein, kommt das Reich der Mitte auf 14 Fälle und liegt damit gleichauf mit Kanada. Der Aufstellung zufolge kamen nur 26 Fälle oder acht Prozent der ADIs aus autoritären Regimes: China (mit Hongkong), die Vereinigten Arabischen Emirate (7), Russland (3), Bahrain und Katar (je 1). (Luise Ungerboeck, 6.12.2023)