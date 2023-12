Die Linke besteht im Bundestag nun nur noch aus einzelnen Abgeordneten. Der Status einer Gruppe ist beantragt. Christoph Hardt via www.imago-im

Es ging alles automatisch, sehr still und unspektakulär. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, genauer gesagt um Mitternacht, hörte die Fraktion der Linkspartei nach 18 Jahren auf zu existieren. "Es gab kein Extra-Event, wir haben keine Fahne eingerollt", sagte einer aus der nunmehrigen Ex-Fraktion zum STANDARD. Doch die Ironie täuscht nicht darüber hinweg: Im Moment ist die Stimmung auf dem Nullpunkt, eher unter null.

Niederlage für die Linke

"Das ist eine Niederlage und für die Linke sehr schmerzlich", räumte auch der bisherige Fraktionschef Dietmar Bartsch dann am Mittwoch ein. Er ist nun nur noch ein einfacher Abgeordneter, seine bisherige Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali ist ihm schon im Oktober abhandengekommen. Sie gehört jetzt zum Team von Sahra Wagenknecht, und dieses ist auch der Grund für den bisher einmaligen Vorgang im Deutschen Bundestag.

Wagenknecht und die Spitze der Linkspartei waren sich schon lange nicht mehr grün. Nicht links genug sei die Partei, zu wenig an echter Armutsbekämpfung interessiert, zu sehr mit Gendern beschäftigt – diese Vorwürfe von Wagenknecht musste sich die Linke lange anhören. Die 54-Jährige findet auch die Willkommenskultur gegenüber Migranten und Migrantinnen nicht so gut.

Sahra Wagenknecht geht jetzt ihren eigenen Weg. IMAGO/Christian Ender

Immer wieder gab es Streit, dann raufte man sich erneut zusammen, der linke "Altmeister" Gregor Gysi versuchte zu vermitteln. Allerdings gelang es ihm nicht. Am 23. Oktober trat Wagenknecht aus der Linkspartei aus, neun der 38 Linken-Abgeordneten im Bundestag folgten ihr nach – darunter Mohamed Ali. Sie gründeten den Verein Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), der Wagenknechts neue Partei vorbereitet. Diese soll Anfang des Jahres aus der Taufe gehoben werden.

Zwar wollten die Abtrünnigen im Bundestag in der Fraktion bleiben, doch das hielten die "Verlassenen" für eine Zumutung. Also traten die "Wagenknechtianer" aus der Fraktion aus. Das hat zur Folge, dass es jetzt gar keine Linken-Fraktion im deutschen Parlament gibt. Denn beide Gruppierungen – Wagenknecht mit ihren neun Leuten und Bartsch mit seinen 27 Verbliebenen – haben nicht genug Abgeordnete, um den Fraktionsstatus zu erreichen. Dazu wären 37 Abgeordnete nötig.

Die Folge: Nun muss die Fraktion "liquidiert" werden. Rund 100 Beschäftigten, die nicht für einzelne Linken-Abgeordnete, sondern für die Fraktion gearbeitet haben, wird gekündigt. Zudem müssen Räume, Computer und Möbel aus den Fraktionsbeständen an die Bundestagsverwaltung zurückgegeben werden. Es könnte ein langwieriger Prozess werden.

Die Liquidatoren übernehmen

Darum kümmern sich die zwei langjährigen Mitarbeiter, die "Liquidatoren" Thomas Westphal und Uwe Hobler. Ratschläge können sie sich, falls nötig, bei Otto Fricke holen. Der FDP-Haushaltsexperte war 2013 als Liquidator für die FDP-Fraktion zuständig. Allerdings hatte sich diese nicht, wie die Linke, selbst aufgelöst, sondern war bei der Wahl aus dem Bundestag geflogen.

Die Liquidation dauerte damals sechs Jahre und war erst abgeschlossen, als die FDP 2017 schon wieder in den Bundestag eingezogen war. Die Schwierigkeiten der Auflösung hat Fricke in einem Interview mit dem "Spiegel" so beschrieben: "Zum einen bekommt eine 'Fraktion in Liquidation' keine Mittel mehr. Sie muss also für alle Aufgaben der Abwicklung mit dem auskommen, was noch da ist. Gleichzeitig ist die Gesetzeslage sehr dünn. Es gibt nur einen einzigen Paragrafen im Abgeordnetengesetz, der eine Liquidation regelt."

Bei jeder Veräußerung, etwa einer Lampe, gelte der Grundsatz: "Du musst dafür einen marktgerechten Preis finden, damit nachher niemand meckern kann." Schließlich gehe es um das Geld der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen.

Dietmar Bartsch ist nur mehr "einfacher Abgeordneter" im Bundestag, nicht mehr Fraktionschef. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Ex-Fraktionschef Bartsch spricht seinen Getreuen indes Mut zu: "Nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Es liegt an uns, ob wir im nächsten Bundestag wieder vertreten sein werden." Die Wagenknecht-Gruppe betrachtet er nicht als den Hauptgegner. Denn, so Bartsch: "Diese Gruppe ist ein weißes Blatt Papier." Es gebe ja noch nicht einmal ein Programm. Vielmehr wolle die Linke als "soziale Opposition" gegenüber der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auftreten.

Das werden aber nicht 28 linke Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer tun. Zwar ist der Fraktionsstatus perdu, aber die Abgeordneten haben einen Antrag auf "Gruppenstatus" gestellt. Einer "Gruppierung" im Parlament stehen zwar weniger Geld, weniger Redezeit und weniger Rechte als einer Fraktion zu. Aber eine Gruppe kann effektiver arbeiten als einzelne Abgeordnete.

Im Plenarsaal bleibt derweil alles beim Alten: Da sitzen die Leute von Wagenknecht und die "Alt-Linken" gemeinsam in einem Block – immerhin auf der ganz linken Seite im Plenum. (Birgit Baumann aus Berlin, 6.12.2023)