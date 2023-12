In diesem Buch für Kinder ab zehn Jahren hat alles mit Bewegung zu tun

Strahlende Farben in Gelb, Blau und Orange fallen sofort ins Auge. Schön sieht das aus! Die Bilder machen neugierig darauf, wohin die Menschen, Tiere und Fahrzeuge unterwegs sind. Hier wird gegangen, gelaufen, gefahren und geflogen. Alles hat mit Bewegung zu tun und auch mit der Geschichte der Menschen – mit Technik, Erkundungstouren, Zielorten und Wegrouten. Schön ist auch zu entdecken, wie sich Menschen dabei von der Natur inspirieren lassen. Auf einer Buchseite fliegen Vögel, auf einer anderen Flugzeuge, Ballone, Zeppeline. Wusstest du, dass die Streifengans von allen Vögeln am höchsten aufsteigt? Auf über 7000 Meter. Und dass ein Flug nach Osten schneller geht als die gleiche Strecke in die Gegenrichtung? Das sind nur zwei Beispiele, vielleicht macht ihr euch ja selbst auf den Weg durch dieses Buch. (6.12.2023)

Das Buch wurde von Andrea Kromoser für euch ausgewählt. www.familienlektuere.at