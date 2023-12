Verregnete Abende, verkaterte Tage oder einfach keinen Bock zu kochen: Es gibt so viele Gründe, Essen zu bestellen, statt selbst zu kochen. Oft gelüstet es einen nach Thai-Food oder einem saftigen Burger, oder man will etwas Neues ausprobieren, ohne die eigenen vier Wände verlassen zu müssen.

Der Bestelldienst Lieferando hat 1,4 Millionen Bestellungen im Zeitraum eines Jahres anonymisiert ausgewertet und mit einer Umfrage unter 1000 befragten Personen ergänzt. Das Ergebnis, das am Mittwoch präsentiert wurde, zeigt: Österreicherinnen und Österreicher bestellen am liebsten Pizza. Die Pizza Salami ist das beliebteste Bestellessen, noch vor der Margherita und Pommes frites. Danach folgen der Cheeseburger und weitere diverse Pizzasorten.

Das meistbestellte Dessert ist laut Erhebung das Tiramisu, noch vor dem Schoko-Nuss-Kuchen und dem österreichischen Klassiker, dem Apfelstrudel. Die beliebtesten Vorspeisen sind Hummerchips, Edamame (japanische Sojabohnen), und Gyoza-Teigtaschen mit Hühnerfleischfüllung.

Pizza Salami wird in Österreich am häufigsten bestellt. AP

Italienisch am beliebtesten

Während die Vorspeisen klar aus der asiatischen Küche stammen, landete Sushi, und damit die japanische Küche, nur auf dem dritten Platz. Beliebter sind italienische Gerichte (Platz eins) sowie amerikanische Speisen auf dem zweiten Rang. Besonders angesagt ist auch türkisches Essen wie Döner.

Was die Untersuchung außerdem herausgefunden hat: Besonders die rumänische Küche ist die am schnellsten wachsende Küchenrichtung auf der Lieferplattform. Unter den 1,4 Millionen Bestellungen sind mittlerweile mehr als ein Drittel vegetarisch: 36 Prozent des Bestellkuchens sind bereits fleischlos. 15 Prozent zählen die veganen Speisen. Zu den veganen und vegetarischen Gerichte rechnet Lieferando in der Erhebung aber auch Pommes frites, Salat und Reis.

93-mal Pommes

Am häufigsten wird übrigens an Sonntagen bestellt. Der bestellstärkste Tag im untersuchten Zeitraum war der 18. Dezemeber, an dem das Finale der Fußball-WM der Herren stattfand.

In Wien lebt die Person, die am häufigsten Essen bestellt: Ganze 948-mal hat er oder sie aufs Selberkochen verzichtet. 93-mal gab es Pommes frites zu essen. Die teuerste Bestellung ging im Innsbrucker Restaurant Flo+Jo ein. Dort wurde um 949 Euro bestellt. Mahlzeit! (rec, 7.12.2023)