Der Tempelberg,von Muslimen Haram Al-Sharif genannt, ist einer der am besten bewachten und umstrittensten Orte der Welt. REUTERS/LATIFEH ABDELLATIF

Donnerstagabend beginnt nicht nur das jüdische Chanukkafest, ein Lichterfest, mit dem der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem gedacht wird. Rechtsextreme Kräfte nutzen den Anlass auch, um in Jerusalems Altstadt zu zündeln: Am Abend des Donnerstags rufen sie zu einem "Makkabäer-Marsch" auf, in Anspielung an den jüdischen Aufstand gegen die makedonische Fremdherrschaft in Jerusalem. Der Marsch soll von Ostjerusalem quer durchs muslimische Viertel der Altstadt führen. Schon der Aufruf zur Veranstaltung enthält jede Menge Sprengstoff: "Volle jüdische Kontrolle in Jerusalem und auf dem Tempelberg" fordern die Initiatoren darin.

Der Tempelberg, von Muslimen Haram Al-Sharif genannt, ist der Ort des antiken jüdischen Tempels und beherbergt die Al-Aksa-Moschee und den Felsendom. Der Ort wird seit längerem von extremen Gruppen beider Seiten genützt, um in angespannten Zeiten zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen. Die jüdischen radikalen Gruppen haben dabei die Rückendeckung der Polizei, die dem rechtsextremen Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir untersteht. Ben-Gvir hatte, als er noch Chef einer Kleinstpartei war, immer wieder zu Märschen auf den Tempelberg aufgerufen und war deswegen vor zwei Jahren vom obersten Polizeikommandanten Israels als Gefahr für die öffentliche Sicherheit bezeichnet worden. Seitdem er mit einem der mächtigsten Ministerämter ausgestattet ist, verantwortet Ben-Gvir nun selbst die Sicherheit des Landes.

Mobilisierung auf beiden Seiten

Der Marsch droht die Lage in Jerusalem zu entzünden: Gewaltbereite palästinensische Gruppen mobilisieren bereits. Darüber hinaus besteht – wie bei jeder Eskalation rund um den Tempelberg – auch die Gefahr einer regionalen Eskalation. Die Aufsicht über die heiligen islamischen Stätten auf dem Tempelberg liegt in den Händen des Waqf – einer islamischen Stiftung, die von der jordanischen Regierung kontrolliert wird. Sowohl Israel als auch die Palästinenserbehörde erkennen diese Aufsicht an. Der Zugang zum Tempelberg wird von Israel kontrolliert. Der Marsch am Donnerstag ruft nun dazu auf, den Tempelberg "aus den Händen des Waqf zu befreien". Das ist nicht nur eine Provokation für alle Muslime in der Region, sondern hat auch diplomatisches Sprengpotenzial für die Beziehungen Israels mit dem Königreich Jordanien.

Israels Polizei bemüht sich zu beruhigen: Der Marsch sei auf 200 Teilnehmende beschränkt, die Route verlaufe nur durch einen Teil des muslimischen Viertels in der Altstadt. In den engen Gassen des Viertels würden jedoch schon wenige Dutzend rechte Aktivisten reichen, um die Eskalation unüberschaubar werden zu lassen. Ein großes Aufgebot an Polizeikräften wird notwendig sein, um Zusammenstöße zu verhindern.

Beängstigende Szenen

Zudem war auf exakt derselben Route schon im vergangenen Mai ein Marsch radikaler jüdischer Israelis abgehalten worden, und es kam dabei zu Szenen, die unter den palästinensischen Bewohnern der Altstadt Angst und Schrecken verbreiteten. Gruppen junger gewaltbereiter Männer klopften mit Stöcken und Fäusten gegen die Türen der Häuser und riefen "Tod den Arabern!". Die Polizei ließ sie gewähren.

In der aktuell aufgeheizten Lage befürchten Beobachter wie der langjährige Jerusalem-Aktivist Daniel Seidemann, dass der Marsch und die Reaktionen darauf in einen regionalen Flächenbrand münden könnten. Sie gingen das Risiko ein, dass sich der Krieg auf das Westjordanland und den Libanon ausweite.

Befürworter des Marschs argumentieren, dass es nun einmal das Recht auf freien Protest gebe, ein Verbot des Aufmarschs würde dieses Recht unterlaufen. Kritiker argumentieren, dass die Polizei dieses Grundrecht im Fall von Antiregierungsprotesten weniger ernst nehme: In den vergangenen Wochen wurden wiederholt Kundgebungen, die einen Waffenstillstand in Gaza forderten, von der Polizei untersagt oder aufgelöst, daran teilnehmende Demonstranten wurden festgenommen. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 6.12.2023)