Die Ursache für den Rohrbruch ist noch unklar. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Auf dem Areal der Hofburg in der Wiener Innenstadt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Betroffen war in erster Linie der Innere Burghof, aber auch der Schweizerhof und Teile des Heldenplatzes, teilte die Burghauptmannschaft Österreich auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Burghauptmannschaft sei mit der Betriebsfeuerwehr Hofburg noch dabei, den Wasseraustritt zu stoppen, um eine konkrete Abschätzung des vorhandenen Schades vornehmen zu können.

Es gab auch Wassereinbruch im Keller des sogenannten Leopoldinischen Trakts der Hofburg, in dem die Amtsräume von Bundespräsident Alexander Van der Bellen liegen, sagte ein Sprecher der Burghauptmannschaft auf APA-Anfrage. Die Ursache für den Rohrbruch war vorerst nicht unbekannt. (APA, red, 6.12.2023)