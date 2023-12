Ein Mord, bei dem der Täter nicht flieht, sondern am Tatort rumsteht und lesend auf seine Verhaftung wartet. Als die Polizisten eintreffen, trägt der Mörder nicht mehr die Waffe bei sich, sondern eine Taschenbuchausgabe von J. D. Salingers Der Fänger im Roggen.

Was im Fall der Ermordung von John Lennon am 8. Dezember 1980 vor dem New Yorker Dakota Building bis heute Rätsel aufgibt, ist nicht der durch viele Zeugen eindeutig belegte Tathergang, sondern das Motiv. Genau hier hakt die akribisch recherchierte Miniserie John Lennon: Murder Without a Trial von Nick Holt und Rob Coldstream, zu sehen auf Apple TV+, ein. In drei von Kiefer Sutherland erzählten Folgen wird noch einmal der letzte Tag im Leben des ehemaligen Beatle rekonstruiert, bevor der bis heute im Gefängnis sitzende Mörder Mark David Chapman in den Fokus rückt.

Wurde am 8. Dezember 1980 vor dem Dakota Building in New York ermordet: John Lennon. Apple TV+

Ansteckende Trauer

Archivaufnahmen zum Beginn zeugen von den Schockwellen, die der Tod der Gegenkulturikone aussendete. Binnen kürzester Zeit versammelten sich hunderte, dann tausende Fans rund um Lennons Wohnadresse an der Westseite des Central Parks. Die Betroffenheit und Trauer der Menschen wirkt heute noch ansteckend. In dem letzten, am Tag seiner Ermordung geführten Interview freut sich ein euphorischer Lennon über seine Rückkehr ins Rampenlicht: "Lasst uns versuchen, aus den 1980ern etwas Gutes zu machen."

Was sich am selben Tag nach der Rückkehr von Lennon und seiner Frau Yoko Ono aus einem Tonstudio am Eingang des Dakota Building ereignete, wird von zahlreichen Zeugen erzählt, die sich nach 40 Jahren erstmals öffentlich äußern. Die Taxifahrer von Lennon und Chapman kommen ebenso zu Wort wie der Concierge, Polizisten, Krankenschwestern, der behandelnde Arzt und Freunde.

Gewalt und Erniedrigungen

Die über mehrere Jahre hinweg entstandenen Interviews, die für unterschiedlichste Blickwinkel stehen, bewähren sich besonders, wenn es um den Täter geht. Ein Kindheitsfreund erzählt von der Gewalt und den Erniedrigungen, denen Chapman durch seinen Vater ausgesetzt war, von Drogenerfahrungen. Ein Pastor berichtet von Chapmans Hinwendung zur Religion, die Ex-Freundin von psychischen Problemen und der Abkehr von den Beatles.

Ermordete John Lennon und sitzt nach wie vor im Gefängnis: Mark David Chapman. Apple TV+

Die Dokumentation schafft es, Chapman weder freizusprechen, noch zu dämonisieren. Auch die durch Chapmans Identifikation mit Salingers Romanfigur Holden Caulfield befeuerte Mythologie vom zornigen jungen Mann wird nicht unhinterfragt übernommen. Als es um den Prozess und die entscheidende Frage geht, ob Chapman zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig gewesen sei, kommen Psychiater beider Seiten ausführlich zu Wort. Verschwörungstheorien, wie jene des von der CIA gesteuerten Mordes, werden thematisiert, ohne ihnen auf den Leim zu gehen. Hinsichtlich des Motivs muss manches offenbleiben. Dafür zeigt John Lennon: Murder Without a Trial, wie mit Interviews plastische Porträts jenseits eines True-Crime-Sensationalismus gezeichnet werden können. (Karl Gedlicka, 6.12.2023)