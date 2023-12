Bei der Vorstellung des Pixel 8 (Pro) wurde schnell klar: So manches Feature für Googles neue Smartphone-Generation wurde zum Marktstart nicht zeitgerecht fertig. Mit dem Dezember Feature Drop holt das Unternehmen dies nun nach und liefert auch gleich für andere Pixel-Geräte viel Neues.

Video Boost

Das mit am meisten Spannung erwartete Feature nennt sich dabei Video Boost und war im Vorfeld schon viel diskutiert worden. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus lokaler Videoverarbeitung und folgenden Berechnungen in der Cloud.

Das Pixel 8 Pro bekommt beim aktuellen Feature Drop mit Abstand die meisten Updates. Proschofsky / STANDARD

Das soll eine Videoqualität bieten, wie sie bisher auf Smartphones nicht möglich war, sowohl was Detailerhaltung als auch Dynamikumfang und Farbgestaltung anbelangt. Erstmals kommt dabei jene Computational Photography, die die Bildqualität bei aktuellen Smartphones erst ermöglicht, auch vollständig für Videos zum Einsatz, betont Google.

Ob diese vollmundigen Versprechen halten, wird sich freilich erst zeigen, wenn das Update einmal in Ruhe von Dritten getestet werden konnte. Damit einher geht übrigens, dass erstmals die Nachtsicht auch für Videos funktioniert, was deutlich bessere Aufnahmen bei abendlichen Lichtverhältnissen verspricht. Beides bleibt dabei – wie beim Launch der Geräte aber schon angekündigt – vorerst dem Pro-Modell vorbehalten.

Mehr für die Kamera

Eine weitere neue Kamerafunktion: Zeitraffervideos sollen jetzt auch am Abend funktionieren und dabei die Nachtsicht verwenden. Das klappt sowohl mit Pixel 8 als auch Pixel 8 Pro und empfiehlt sich etwa, um ein Video des Sternenhimmels aufzunehmen.

A Present For Your Pixel | December ‘23 Feature Drop

Made by Google

Eine allgemeine Verbesserung für die Pixel-Kamera verspricht Google in Hinblick auf Porträtaufnahmen. Auch hier kommt eine KI zum Einsatz, um scharfe Schatten zu bereinigen. Das klappt auch mit alten Bildern, es handelt sich also wohl um eine neue Google-Fotos-Funktion. Auch Photo Unblur, mit dem schon bisher verschwommene Bilder dank KI verbessert werden können, erhält ein Update. Und zwar eines, das explizit auf das Fell von Hunden und Katzen abzielt.

Gemini Nano am Smartphone

Bereits bei der Vorstellung von Googles bisher mächtigstem Large Language Model (LLM) Gemini erwähnt: Dessen kleinste Version, Gemini Nano, ist ab sofort auf dem Pixel 8 Pro zu finden. Dort wird es zunächst eine neue Zusammenfassungsfunktion für den Google Recorder antreiben. Die kann damit künftig rein lokal und auch offline Zusammenfassungen von Tonaufnahmen erstellen.

Zusammenfassung von Audiomitschnitten mit generativer KI direkt am Smartphone. Google

Dass das LLM hier wirklich direkt am Smartphone läuft, ist das Entscheidende an dieser Entwicklung, bisher ging das nur mit einfacheren KI-Modellen. Ein neuer Systemdienst namens AICore läuft dafür isoliert vom restlichen System, hat also gar keinen Zugriff auf das Netzwerk, was die Privatsphäre und den Datenschutz garantieren soll. Weitere Informationen dazu können in einem separaten Blogeintrag nachgelesen werden.

Eine zweite Nutzung von Gemini Nano auf dem Pixel 8 Pro ist eine verbesserte Smart-Reply-Funktion für die Google-Tastatur Gboard, die den Kontext einer gesamten Konversation einbeziehen kann. Diese gibt es zunächst nur im Zusammenspiel mit Whatsapp, andere Apps sollen aber bald folgen. Beide Features sind vorerst allerdings auf Englisch begrenzt.

Webcam

Damit ist die Liste an neuen Funktionen im aktuellen Feature Drop aber noch nicht beendet. So können Pixel-Smartphones nun als Webcam für den eigenen Computer genutzt werden, wenn sie an diesen angeschlossen werden. In der Kamera-App können künftig Dokumente beim Einscannen bereinigt werden, etwa wenn eine Rechnung verschmutzt ist.

Beim Pixel Fold kann die Kameravorschau nun parallel am inneren wie auch am äußeren Bildschirm angezeigt werden, womit auch das Subjekt des Fotos schon vorab eine Ahnung hat, wie das Resultat wird. Google

Der neue Reparaturmodus soll garantieren, dass entsprechende Dienstleister keinen Zugriff auf private Daten haben. Für das Pixel Fold ist ein "Dual Screen Preview" neu, womit die Vorschau der Kamera sowohl am äußeren als auch am inneren Bildschirm angezeigt werden kann.

Smart Unlock ist endlich da

Pixel-Watch-User können sich freuen, dass ihre Uhr nun endlich zum Entsperren des Smartphones genutzt werden kann, ein seit langem erwartetes und somit lange verzögertes Feature. Das Pixel Tablet erbt manche KI-Features wie "Clear Calling" und "Spatial Audio", die bisher Smartphones vorbehalten waren. Und es gibt jetzt ein gemeinsames Widget für Wetter- und Zeitanzeige.

All das soll im Rahmen des Dezember-Updates im Verlaufe der kommenden Stunden an noch unterstützte Pixel-Smartphones ausgeliefert werden. Wie oben aber bereits betont, werden dabei nicht alle Geräte alle Features erhalten, ein großer Teil ist der Pixel-8-Serie und dabei vor allem dem Pro-Modell vorbehalten. Zudem sei betont, dass die Feature Drops üblicherweise eine Mischung aus System- und App-Updates darstellen. Insofern könnte es tatsächlich mehrere Tage dauern, bis alle diese Funktion auch bei allen landen, die ein entsprechendes Gerät haben.

Ausblick

Wem all das noch nicht reicht, für den hat Google noch einen kleinen Teaser parat: Bereits Anfang nächsten Jahres sollen Pixel-Smartphones nämlich die ersten sein, die Zugriff auf eine neue Generation des Google Assistant bekommen, der auf Basis des Chatbots Bard läuft. (Andreas Proschofsky, 6.12.2023)