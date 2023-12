Mehrere Berufsgruppen beklagen, dass sie vom Energiekostenzuschuss ohne Grund ausgeschlossen werden. IMAGO/Michael Bihlmayer

Der Energiekostenzuschuss II soll Unternehmen bei höheren Strom-, Gas- und Spritkosten unter die Arme greifen. Bis Donnerstag läuft die Frist für die Antragstellung. Doch einige Berufssparten sind von der Förderungen generell ausgeschlossen – etwa Anwälte, Ärztinnen und Ziviltechniker. Und auch Künstlerinnen und Künstler beklagen, dass ein von der Regierung versprochener alternativer Zuschuss nur sehr lückenhaft bei ihnen ankommt.

Genereller Ausschluss

Laut den Förderrichtlinien für den Energiekostenzuschuss II, der für das Jahr 2023 vergeben wird, haben Angehörige freier Berufe grundsätzlich keinen Anspruch auf Förderung. Davon betroffen sind eben auch Künstlerinnen, die unter die Gruppe der Neuen Selbstständigen fallen. Grund für den Ausschluss ist laut Regierung, dass viele freie Berufe von der Umsatzsteuer ausgenommen sind und keine standardisierte Branchenkennung nach ÖNACE-Klassifikation haben. Es wäre deshalb aus organisatorischen Gründen zu einer "starken Verzögerung bei der Auszahlung" gekommen.

Das Wirtschaftsministerium verweist darauf, dass Neue Selbstständige eine automatisierte Gutschrift bei den Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 410 Euro bekommen – quasi als Ersatz für den generellen Energiekostenzuschuss. Doch dort setzt nun die Kritik der Künstler an. Die Abwicklung des Zuschusses läuft nämlich "leider keineswegs glatt" und bedeutet "erneut vielfältige Ausschlüsse", heißt es etwa seitens der IG Bildende Kunst. Auch der Kulturrat Österreich übt in einer Stellungnahme zum Gesetz scharfe Kritik.

Lückenhafter Ersatz

Ausgeschlossen sind etwa Künstlerinnen und Künstler, die im Betrachtungszeitraum zwischen 1. Februar und 31. Dezember 2022 nicht durchgehend bei der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) krankenversichert waren. Das betrifft zum Beispiel werdende oder junge Mütter, die Wochengeld bezogen haben, oder Väter, die einen Papamonat in Anspruch genommen haben.

Lücken gibt es zudem bei Personen, die in diesem Zeitraum in Pension gegangen sind oder vorübergehend Arbeitslosengeld bezogen haben. Ein aliquoter Bezug des Zuschusses ist in der Pauschale von 410 Euro allerdings nicht vorgesehen. Ausgeschlossen sind zudem ältere Personen, die sich noch im "alten" Versicherungssystem befinden und ihre Krankenversicherung deshalb bei der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) haben.

Probleme bei der Auszahlung der Förderung gibt es nicht zuletzt bei Selbstständigen, die sowohl als Künstler als auch als "herkömmliche" Gewerbetreibende aktiv sind. Aus Sicht der IG Bildende Kunst ist das alles nicht nachvollziehbar, schließlich liefen in all diesen Fällen Energiekosten für Ateliers, Werkstätten oder Proberäume weiter.

Keine Änderung geplant

Auf Anfrage beim Sozialministerium heißt es, dass man sich aus organisatorischen Gründen für die Bindung des Zuschusses an die SVS entschieden hat. Eine Änderung sei derzeit nicht geplant. Die Bundeskonferenz der freien Berufe – so etwas wie eine gemeinsame Interessenvertretung – erwägt nun rechtliche Schritte. Rein technische Fragen der Abwicklung dürfen "nicht entscheidend sein, ob eine Förderung gewährt wird oder nicht". Diese Argumentation sei schon allein aus Gleichheitsgründen "verfassungsrechtlich sehr bedenklich". (Jakob Pflügl, 7.12.2023)