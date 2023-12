Der riesige Bestand historischer Porsche-Sportwagen soll einmal mit E-Fuels betrieben werden. Im Vordergrund ein aktueller 911 Dakar. Foto: Stockinger

Porsche muss jetzt auf zwei Hochzeiten tanzen. So viel Tradition und Technologieführerschaft in der alten Verbrenner- und Zahnradwelt will natürlich weiter gepflegt werden, auch wenn man sich gleichzeitig auf den elektrischen Weg gemacht hat, wo man naturgemäß auch ganz vorn in der Leistungsgesellschaft dabei sein will. Außerdem: Porsche muss ja immer auch konsequent nach den reichsten Leuten dieser Welt suchen, weil die anderen können sich diese Autos eher nicht kaufen.

Zugleich ist das Käuferpublikum trotzdem nicht homogen. Reichsein in Norwegen hat meistens auch eine andere Lebenseinstellung zur Folge als Reichsein in Südafrika, Bangkok oder Dubai.

Unterschiedliche Ideologien

Genügte es früher ganz einfach, supertolle, technisch erstklassige Sportwagen zu bauen – die Performance war auch schon die Kernbotschaft, die man in jeder Sprache der Welt verstand –, muss man heute auch noch unterschiedliche Ideologien in die Vehikel packen.

So ein Porsche muss schon verdammt viel können: Spitzentechnik, was die Fahrdynamik anlangt, auf Verbrennerbasis eine routinierte Fingerübung, in der Elektrowelt aber schon eine echte Herausforderung. Und dann auch noch: einen perfekten Türfalz haben, bei dem sich auch ein patscherter Scheich seinen Kaftan nicht einzwickt, weil er sonst den armen Verkäufer vor Gericht bringen könnte. Und am Ende sollte Porsche auch noch die Welt retten, indem man mit E-Fuels in alle Ewigkeit auch alte 911er betreiben kann.

Es ist nicht leicht, der Hersteller zu sein, der einst den letzten Sportwagen der Geschichte gebaut haben will. (Rudolf Skarics, 6.12.2023)