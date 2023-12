Da fällt der Abschied schwer: Der BRZ ist wie der baugleiche Toyota GR86 ein echter Rassesportler. Foto: Stockinger

Mit leistbaren, dabei mehr oder minder passabel motorisierten Sportcoupés hat Japan eine lange Tradition. Jetzt, wo die Mobilitätswende läuft und Sportwagen generell als Spritsäufer beargwöhnt werden, in Europa zumindest, ziehen sich immer mehr Fernosthersteller aus diesem bis vor kurzem noch prestigeträchtigen Marktsegment zurück. Nissan zum Beispiel wagt es der Flottenverbräuche wegen gar nicht mehr, den Nachfolger des 370Z, den Z, in der EU zu lancieren.

Batterieelektrische Fingerübung: Auf der Japan Mobility Show in Tokio zeigte Subaru vor wenigen Wochen das Sport Mobility Concept. Foto: Stockigner

Toyota tut sich leichter, weil die mit ihren sparsamen Hybridfahrzeugen einiges an Bewegungsspielraum haben, den sie auch weidlich nutzen und damit auch Kundschaft lukrieren, die sonst anderswohin gedriftet wäre. Zusammengefasst sind Toyotas Bestrebungen unter der Kennung GR (Gazoo Racing), von den derzeit drei Ablegern ist der GR86 die goldene Mitte, links stünde noch der GR Yaris, rechts der in Kooperation mit BMW (Z4) entstandene Supra, und damit und mit dem Stichwort Gemeinschaftsprojekt sind wir beim BRZ. Von Subaru nämlich. Bei GT86/GR86 und BRZ haben sich beide Firmen die Entwicklungsarbeit aufgeteilt, im Wesentlichen stammt der Antrieb von Subaru, ein g'schmackiger 2,4-Liter-Sauger mit 237 PS – in Boxer-Konstellation nach Art des Hauses, versteht sich.

Ein Arbeitsplatz ganz ohne Schnickschnack. Und ja, der BRZ hat sogar noch eine Ratschen-Handbremse. Foto: Stockinger

Schon vor der ersten Ausfahrt wollte sich ein Anfall von Trübsinn breitmachen, denn das Sportcoupé trug den Zusatz Final Edition. Wie die Rückfrage bei Matthias Hinterreiter, Sprecher des Importeurs, ergab, ist damit Schluss mit BRZ. Ein Kontingent von 30 Stück dieser letzten Ausgabe sei nach Österreich gekommen – und: "Es sind alle Fahrzeuge verkauft, keine Bestellung mehr möglich. Einzelne Fahrzeuge könnten aber noch in den Verkauf gelangen." Falls Sie sich wider Erwarten noch ein Exemplar schnappen können: 44.900 Euro wären zu berappen.

Popometermobil

Jeder Spaß hat einmal ein Ende, und so ignorieren wir den Umstand, dass im Testwagen kurz davor eine Vertreterin der Leistungsraucherbrigade einlogiert gewesen sein dürfte, und konzentrieren uns auf das Wesentliche. Für die Zielgruppe ist (und wie gesagt bald: war) dies ja ein wundervolles Popometermobil. Du nimmst Platz im Sportgestühl und hast gewissermaßen sofort Bodenkontakt. Tiefer Schwerpunkt, vorne lenken, hinten antreiben: Das klassische Reinheitsgebot offenbart unmittelbar seine Vorzüge, die Lenkung ist so feinfühlig, wie man sich das wünschen mag, und die 6-Gang-Schaltung verlangt zwar Gefühl und Behutsamkeit wie einst bei einem 3er-BMW, die Gangfolge ist aber perfekt abgestimmt und das Fahrwerk sowieso.

Knackig wie das ganze Auto ist auch das Heckdesign. Foto: Stockinger

Hei, wie sich das fährt. Der 1-289 Kilogramm schwere BRZ neigt von vornherein zum lustigen Schwanzeln, und wer sich bis zum Track-Modus vorarbeitet, sollte wissen, wo ihre/seine Grenzen liegen: Dann ist die Traktionskontrolle deaktiviert, Fahrdynamikregelung und Lamellensperrdifferenzial (LSD) sind für den Renneinsatz bereit.

Abgelenkt wird man drinnen von keinerlei Klimbim, alle Aufmerksamkeit wird nach draußen gelenkt. Lenkradheizung? Firlefanz. Die Hände werden gleich wohlig warm werden bei der Arbeit. Und der Verbrauch? 9,7 Liter auf 100 Kilometer vom 98-Oktaner errechnete der Bordcomputer im Langzeitverlauf. (Andreas Stockinger, 7.12.2023)