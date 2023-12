14.00 GESPRÄCH

Der Hass auf Israel – welche Folgen hat Antisemitismus für Demokratie und Zusammenhalt? Bei Martin Wassermair sind Charlotte ­Herman (Präsidentin Israelitische Kultusgemeinde Linz) und Autor Doron Rabinovici zu Gast. Bis 15.00, Dorf TV

19.40 REPORTAGE

Re: Kein Schweigen mehr über Endometriose Mit 14 musste Theresia Crone zum ersten Mal wegen ihrer schweren Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus. Die Schmerzen kamen immer wieder, sie hat Endometriose. Jetzt kämpft sie für mehr Aufklärung und Anerkennung. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Ein Dorf zieht blank (Normandie nue, F 2018, Philippe Le Guay) Die Bewohner einer fran­zösischen Kleinstadt lassen vor einem berühmten Fotografen die Hüllen fallen, um ihre Heimat vor dem Untergang zu bewahren. Der Bürgermeister erhofft sich dadurch öffentliche Aufmerksamkeit. Beschwingte Feel-good-Komödie über Heimat und Gemeinschaft. Bis 22.00, RBB

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Fluch der Pakete Die Zahl der Pakete ist vor allem seit der Pandemie explodiert. Eine Reportage über die Schattenseiten dieses Booms. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: Zehn Prozent mehr Lohn / Digitales Amt: Die neue staatliche Datensammlung am Handy / Ferngesteuerter Krieg: Das Geschäft mit Drohnen aus der Türkei und dem Iran. Bis 23.05, ORF 2

22.50 KATASTROPHE

Dante’s Peak (USA 1996, Roger Donaldson) Ein Vulkan schickt sich an auszubrechen, Bürgermeisterin Linda Hamilton und Geologe Pierce Brosnan leisten den Bewohnern eines bedrohten Dorfs Katastrophenhilfe. Viel Lärm um nichts. Bis 00.55, Vox

23.05 GESPRÄCH

Stöckl Mit Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper, Autor Gerhard Jelinek, ORF-Präsentator Philipp Jelinek und Schauspielerin Lilian Klebow. Bis 0.05, ORF 2

Laufen von einer Party nach Hause: Eirik Saether und Kristine Kujath Thorp in "Sick of Myself", WDR, 23.35 Uhr WDR/Oslo Pictures

23.35 PARODIE

Sick of Myself (N/S/DK 2022, Kristoffer Borgli) Das Osloer Pärchen Signe (Kristine Kujath Thorp) und Thomas (Eirik Sæther) führt eine toxische Beziehung. Er ist aufstrebender Künstler und mit sich beschäftigt, Signe wiederum kränkt der Mangel an Aufmerksamkeit, auch sie will mal im Mittelpunkt stehen. Eine erfundene Hautkrankheit hilft dabei. Bissige Parodie. Bis 1.10, WDR

0.00 KOMÖDIE

Nach 7 Tagen – Ausgeflittert (The Heartbreak Kid, USA 2007, Bobby und Peter Farrelly) Die Komödie beginnt mit einem Happy End, um danach witzig über die Abgründe der Zweisamkeit zu erzählen. Mit Ben Stiller und ­Michelle Monaghan. Bis 1.45, ORF 1

0.05 BIOGRAFIE

Klimt (Ö/D/GB/F 2005, Raoúl Ruiz) Auf dem Totenbett lässt der Maler Gustav Klimt sein Leben Revue passieren. John Malkovich ist in diesem teilweise in Wien gedrehten Biopic Klimt, als Muse tritt Veronica Ferres auf, als Schiele Nikolai Kinski. Bis 1.35, ORF 2

1.25 DOKUMENTATION

Sing Me a Song Zehn Jahre ist her, dass Thomas Balmès in seinem Dokumentarfilm Happiness das Porträt eines kleinen Mönchs zeichnete. In Sing Me a Song besucht der Regisseur Peyangki erneut und fängt in ebenso faszinierenden wie verstörenden Bildern die digitale Revolution ein, die auch Bhutan erfasst hat. Bis 3.00, Arte