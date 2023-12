17.45 KOMÖDIE

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, USA 1961, Blake Edwards) Das aus der Provinz stammende Partygirl Holly Golightly bewegt sich auf der Suche nach einem reichen Mann souverän durch die feine New Yorker Gesellschaft – bis es ausgerechnet an einen bettelarmen Schriftsteller gerät. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Truman Capote durch den Komödienspezialisten Blake Edwards (Der rosarote Panther) bescherte Audrey Hepburn eine ikonische Rolle. Bis 20.15, ATV 2

19.40 REPORTAGE

Re: Georgiens letzte Pferdemänner Giorgi lebt in Tuschetien im georgischen Kaukasus. Die Dörfer hier im Hochgebirge sind nur fünf Monate im Jahr mit dem Auto zu erreichen. Giorgi will neues Leben in die alten Dörfer bringen und sieht die einzige Chance im Tourismus. Bis 20.15, Arte

Fühlt sich an ihrem 60. Geburtstag von ihrer Familie alleingelassen: Corinna Harfouch in "Lara", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Studiocanal / Marco Krüger

20.15 DRAMA

Lara (D 2019, Jan-Ole Gerster) An ihrem 60. Geburtstag ist Lara (Corinna Harfouch) nicht nach Feiern zumute. Beim großen Klavierkonzert ihres Sohnes (Tom Schilling) fühlt sie sich nicht willkommen, verteilt aber beim einsamen Gang durch Berlin Restkarten an Menschen, die ihr begegnen. Mit seiner famosen Hauptdarstellerin destillierte Regisseur Jan-Ole Gerster das intensive Porträt einer Frau, die mit der Welt hadert. Bis 21.45, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Jim Morrison: Die letzten Tage in Paris In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 1971 starb Jim Morrison, der legendäre Frontman der Doors, mit 27 Jahren in Paris unter Umständen, die lange ungeklärt bleiben. Was geschah in seiner Todesnacht wirklich? Bis 22.40, Arte

22.15 SCIENCE-FICTION

Arrival (USA 2016, Denis Villeneuve) Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) erzählt in seinem klugen Science-Fiction-Film melancholisch vom Erstkontakt mit Aliens. Bis 0.35, Vox

22.40 DOKUMENTATION

Rock Chicks: Wie Frauen den Rock 'n' Roll erfanden Rockmusik gilt als Männerdomäne, und doch finden sich schon bei Chuck Berry oder Elvis Presley Spuren von Musikerinnen wie Memphis Minnie oder Big Mama Thornton. Die Doku erzählt die Geschichte des Rock aus weiblicher Perspektive. Bis 23.35, Arte

22.45 WESTERN

Die gefürchteten Vier (The Professionals, USA 1966, Richard Brooks) Ein Millionär heuert vier Glücksritter an, um seine angeblich von mexikanischen Banditen entführte Frau (Claudia Cardinale) zu befreien und zurückzubringen. Nichts ist, wie es zunächst scheint in Richard Brooks’ kraftvoll inszeniertem und von Conrad Hall bestechend schön fotografiertem Western. Bis 0.40, BR

0.05 KONZERT

Arte Concert Festival 2023: The Kills In der Pariser Gaîté Lyrique präsentierte das Duo sein neues Studioalbum God Games erstmals live in Europa. Bis 1.20, Arte