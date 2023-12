"Ihr habt gesagt, dass eure Regierung eine Regierung für die Italiener werde. Jetzt habt ihr die Maske fallen lassen: Ihr steht an der Seite der Ausbeuter. Und ihr habt den Ausgebeuteten gerade eine Ohrfeige verpasst. Schämt euch", erklärte die Chefin des sozialdemokratischen PD, Elly Schlein, in der Abgeordnetenkammer an die Adresse von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Schlein erinnerte die Regierungschefin am Dienstag auch an die Petition für den Mindestlohn, die von einer halben Million Bürgerinnen und Bürger unterzeichnet worden ist. Auch zahlreiche prominente Arbeitgeber hatten sich in den letzten Wochen für das Anliegen eines Mindestlohns starkgemacht. Regierungschefin Meloni lehnte dies dagegen von Beginn weg ab: Der bessere Weg, würdige Löhne zu garantieren, liege bei der Förderung von Tarifverträgen.

Eine Petition für den Mindestlohn ist von einer halben Million Italienern und Italienerinnen unterzeichnet worden. Regierungschefin Giorgia Meloni hält wenig davon. REUTERS/REMO CASILLI

Die Forderung nach einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von neun Euro brutto pro Stunde für alle Arbeitnehmer war vom PD, der Fünf-Sterne-Bewegung und einigen weiteren, kleineren Oppositionsparteien in Form eines parlamentarischen Gesetzesentwurfs eingebracht worden. Vom Mindestlohn hätte etwa jeder vierte Beschäftigte profitiert: In Italien gibt es rund 3,6 Millionen Arbeitnehmer, die zum Teil deutlich weniger als neun Euro brutto pro Stunde verdienen. Die mickrigen Löhne gelten generell als Problem für die italienische Wirtschaft; sie sind mitverantwortlich für die im europäischen Vergleich niedrige Beschäftigungsrate im Land. Wegen der hohen Inflation hat sich die Situation zuletzt noch verschärft: Seit der Pandemie haben die italienischen Arbeitnehmer knapp acht Prozent ihrer Kaufkraft eingebüßt.

Unschönes Vorgehen

Was die Opposition ebenfalls empörte: Vor der parlamentarischen Diskussion hat die Regierung den Gesetzesvorschlag der Opposition kurzerhand abgeändert und als eigenes Gesetz präsentiert, in welchem der Mindestlohn durch eine Förderung von Kollektivverträgen ersetzt wird. Auf diese Weise konnten es die Rechtsparteien vermeiden, in der Abgeordnetenkammer gegen den populären Mindestlohn zu stimmen. Dieses Vorgehen ist zwar erlaubt, aber unschön: "Die Regierung entzieht dem Parlament das Recht, über einen Vorschlag der Opposition zu diskutieren und abzustimmen", erklärte Schlein. Dieses Vorgehen sei ein Vorgeschmack auf die Verfassungsreform, mit der die Rechtskoalition die Stellung des Regierungschefs stärken will: "Alle Macht der Ministerpräsidentin – aber Demokratie ist etwas anderes", betonte die PD-Chefin.

Die Opposition hat den Gesetzesvorschlag für einen Mindestlohn noch vor der Debatte in der Abgeordnetenkammer zurückgezogen; der Chef der Fünf-Sterne-Protestbewegung und Ex-Premier Giuseppe Conte hat ihn im Abgeordnetenhaus publikumswirksam zerrissen: "Dass fast vier Millionen Arbeiter, die auf einen anständigeren Lohn gehofft haben, enttäuscht werden, wird nicht in unserem Namen passieren", betonte Conte. Neben Italien kennen nur noch vier EU-Länder keinen Mindestlohn: Österreich, Dänemark, Finnland und Schweden. Auch in der Schweiz gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. (Dominik Straub, 7.12.2023)