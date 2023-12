Die EU will Unternehmen dazu verpflichten, Arbeits- und Umweltstandards in der Produktion sicherzustellen. Dabei zeigt die Kommission mehr Biss als das deutsche Lieferkettengesetz

Häufig werden Menschenrechte und Umweltstandards bei der Herstellung von Produkten außerhalb Europas nicht kontrolliert. EPA/SHAHZAIB AKBER

Nachdem es Berichte über den Einsatz von Zwangsarbeitern in einem chinesischen Volkswagen-Werk gab, ließ der Konzern die Zustände überprüfen. Das Ergebnis wurde am Mittwoch veröffentlicht: Es gebe keine Hinweise dafür. Geht es nach der Europäischen Union (EU), sollen solche Überprüfungen bald zum Standard für viele Unternehmen werden.

Denn die EU verhandelt nach wie vor über das Lieferkettengesetz, das Menschenrechtsverletzungen innerhalb der Transportketten bekämpfen soll. Nächste Woche treffen sich Vertreter von Kommission, Rat und Parlament ein weiteres – und vielleicht letztes – Mal zu informellen Trilogverhandlungen.

Doch wie weit greift der Vorschlag der Kommission? Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte und jährlich einen Umsatz von 150 Millionen Euro haben, sollen in die Pflicht genommen werden. Strengere Vorgaben sollen für Konzerne, die in Risikosektoren wie der Textilindustrie tätig sind, gelten. Für Unternehmen aus Drittstaaten sind ähnliche Regeln vorgesehen.

Die Konzerne sollen gemäß dem Entwurf Sorgfaltspflichten für menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken in ihren Wertschöpfungsketten nachkommen und bei Verstößen Maßnahmen ergreifen, also die Zustände bei allen ihren Zulieferern und Partnern überprüfen. Von großen Unternehmen wird zudem gefordert, einen Klimaschutzplan im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel zu erstellen.

Kompromisssuche

So weit der Entwurf der Kommission. Vor etwa einem Jahr einigte sich der EU-Rat auf einen etwas laxeren Text, weniger Unternehmen wären von dem Gesetz betroffen. Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) enthielt sich damals bei der Abstimmung, weil sich die türkis-grüne Bundesregierung nicht auf eine Position einigen konnte. Ein Streitpunkt war, ob es Ausnahmen für den Finanzsektor geben sollte.

Im Juni zog das EU-Parlament mit einem eigenen Beschluss nach, der etwas strenger ausfällt als der Kommissionsentwurf. Seitdem wird nach einem Kompromiss gesucht. Bis Ende des Jahres sollte es eine Einigung geben, denn das Gesetz soll noch vor der EU-Wahl im Juni verabschiedet werden.

In Deutschland hingegen gibt es seit Anfang des Jahres ein Lieferkettengesetz. Es habe aber im Vergleich zum Entwurf der EU-Kommission eine entscheidende Schwäche, erklärte Markus Krajewski, Professor für Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg, in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Denn anders als der deutsche Gesetzgeber sieht die Kommission eine zivilrechtliche Haftung vor. Heißt: Unternehmen können für nachweisliche Verstöße belangt werden. Und auch in puncto Umweltschutz sei das deutsche Gesetz abgeschwächt.

Frage des Mindsets

Vertreter der deutschen Wirtschaft kritisierten das Gesetz, es sei eine zu hohe bürokratische Belastung für Unternehmen. Auch österreichische Akteure sehen das so. Die Umsetzung sei dabei eine Frage des Mindsets, setzte Krajewski dagegen. Denn Konzerne würden ihre Lieferketten ganz genau kennen, bisher sei aber vor allem die Qualität der Produkte im Fokus gestanden und nicht die der Arbeits- oder Umweltstandards. "Es gibt Unternehmen, die zeigen, dass es geht", schließt er.

Doch wie soll die Einhaltung des Gesetzes kontrolliert werden? Einerseits könne man ausreichende Klagemöglichkeiten für Betroffene schaffen, andererseits könnte eine Behörde Vorwürfe und Berichte prüfen, erklärte der Völkerrechtler. Die EU wolle auf beides setzen: Zivilrechtliche Haftung und behördliche Kontrollen sind in den Entwürfen vorgesehen.

Von der Notwendigkeit des Gesetzes ist auch Rita Kesselring überzeugt. Die Ethnologin beobachtete bei ihrer Forschung in Sambia ungeahndete Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in Kobalt- und Kupferminen durch europäische Konzerne. Dabei habe sich gezeigt, dass Selbstverpflichtungen der Unternehmen und bestehende Regeln in den Produktionsländern nicht ausreichen, es brauche gesetzliche Regelungen in den Sitzländern der Konzerne. (Noah May, 7.12.2023)