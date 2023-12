Aktien, Anleihen, ETF, Sparpläne und Kryptoassets - das konnte man bei Trade Republic bisher handeln. Jetzt wird das Geschäft und Einlagen und Kredite erweitert. imago images/Panthermedia

Der deutsche Broker Trade Republic steigt in das Bankgeschäft ein. Das Unternehmen hat kurz vor seinem fünften Geburtstag die Vollbanklizenz von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten. Das erlaubt dem Unternehmen eine entsprechende Erweiterung des Angebots. Das Spar- bzw. Einlagengeschäft wird nun ebenso aufgebaut wie die Kreditvergabe. "Mit dem Erhalt der Vollbanklizenz öffnet sich ein neues Kapitel in der bisherigen Entwicklung von Trade Republic", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic.

Für Hecker ist das auch ein Weg, um die Kunden besser zu binden. "Unsere Kunden stehen größtenteils noch am Anfang ihres finanziellen Lebens", sagt Hecker. Mit der Vollbanklizenz könne man die Kunden über die nächsten Jahrzehnte auf ihrem finanziellen Weg besser begleiten, so die Hoffnung.

Neuer Ausschuss

Im Zuge des Erhalts der Vollbanklizenz verstärkt Trade Republic auch den Bereich der Corporate Governance und beruft einen erfahrenen Prüfungsausschuss ein. Das Gremium setzt sich, vorbehaltlich der Zustimmung der deutschen Aufsicht BaFin, zusammen aus: Ute Gerbaulet, CFO der Dr. August Oetker KG und vormals persönlich haftende Gesellschafterin des Bankhauses Lampe; Christiana Riley, Regional Head Nordamerika bei Santander und ehemalige Vorständin der Deutschen Bank, sowie Andreas Willius, ehemaliger Geschäftsführer von Trade Republic sowie zuvor Vorstand der Börse Stuttgart.

"Eine Banklizenz der BaFin ist wie ein Gütesiegel", sagt Oswald Salcher, Manager der DACH-Region von Trade Republic. Es sei eine Anerkennung der Arbeit der vergangenen Jahre und ein Beweis des Vertrauens in das Management für die Zukunft. Aktuell bietet der Broker Investitionen in Aktien, Anleihen (auch Anteile davon), Sparpläne, ETFs sowie Derivate und Kryptowährungen an. (Bettina Pfluger, 7.12.2023)