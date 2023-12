Auf der Weihnachtsparty mit Freundinnen und Freunden geht es womöglich ausgelassener zu, als mit der Familie. Getty Images/RyanJLane

1. Festlicher Karaoke-Wettbewerb

All I Want For Christmas Is You, O Tannenbaum, Last Christmas – Weihnachtslieder, die wir alle kennen und lieben (mehr oder weniger). Was gibt es also Besseres als eine weihnachtliche Karaokerunde, um Gäste in festliche Stimmung zu bringen? Von traditionellen Liedern bis zu Popsongs kann alles dabei sein.

Dafür braucht es nicht viel: Laptop, Mikrofon (oder eine Attrappe) und eine Portion Mut – der bekanntlich im Verlauf des Abends steigt. Für den besonderen Twist kann man einen Wettbewerb veranstalten und die Auftritte gegenseitig nach Spaßfaktor, Kreativität und Rhythmusgefühl bewerten.

2. Nachhaltige Geschenke und Deko-Upcycling

Ungebrauchtes loswerden statt Geschenkestress in überfüllten Einkaufszentren: Beim "Schrottwichteln" verschenkt man ganz einfach Dinge, die man bereits zu Hause hat und nicht mehr verwendet. Das spart nicht nur Geld, sondern ist auch noch nachhaltig. Dabei geht es vor allem um Spaß – je ausgefallener und absurder die Geschenke sind, desto lustiger wird das "Schrottwichteln".

Und auch Weihnachtsschmuck muss nicht immer neu gekauft werden. Einfach im WG-Wohnzimmer eine Dekowerkstatt aufbauen und durch Upcycling altes Material in eine weihnachtliche Dekoration für eure Wohnung umwandeln.

Nachhaltig und günstig: Weihnachtsschmuck basteln mit Material, das ihr schon zu Hause habt.

3. Gemeinsam Bräuche aus aller Welt erkunden

Dem Weihnachtsfest in der WG kann man eine internationale Note verleihen, indem jeder Gast etwas zum Essen oder Trinken aus seiner Heimat mitbringt. Ob italienischer Panettone, britischer Christmas Pudding oder polnisches Glühbier – auf diese Weise wird die Party zu einem kulturellen Austausch, bei dem man Bräuche aus der ganzen Welt kennenlernen kann.

Die Gästeliste ist nicht so international aufgestellt? Kein Problem, die Idee funktioniert auch mit österreichischen Bundesländern, oder man teilt jedem Gast nach dem Zufallsprinzip ein Land zu. So wird nicht nur der Hunger, sondern auch der Wissensdurst gestillt.

4. Kreative Verkleidungen mit Fotoecke

Verkleiden geht nicht nur zu Fasching oder Halloween – auch die Weihnachtszeit kann dafür genutzt werden. Man wählt ein festliches Motto und lädt die Gäste zu einer weihnachtlichen Kostümparty ein. Der Fantasie sind beim Thema keine Grenzen gesetzt – seien es hässliche Weihnachtspullis oder Charaktere aus Weihnachtsfilmen. Zusätzlich kann man eine Fotoecke aufbauen, um den gemeinsamen Abend festzuhalten. Mit einer Sofortbildkamera kann man die Gäste ablichten und die Wand direkt mit den Fotos schmücken. Auch weihnachtliche Requisiten und Accessoires sollten für perfekte Party-Fotos nicht fehlen.

Mit einer Fotoecke geraten hässliche Weihnachtspullis nie in Vergessenheit.

5. Gemütlicher Filmabend mit Spaßfaktor

Statt Hektik und aufwendiger Planung kann man bei der Party auch auf Gemütlichkeit setzen. Dazu veranstaltet man einen Weihnachtsfilmmarathon und erstellt zusammen ein buntes Programm – von schnulzigen Netflix-Streifen bis zu den liebsten Klassikern.

Aufpeppen kann man den Marathon mit einer Runde Bingo. Kommen weihnachtliche Klischees in den Filmen vor, wie ein Kuss unter dem Mistelzweig oder ein Liebesgeständnis in letzter Minute, kreuzt man diese auf einer Bingo-Karte an. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält natürlich einen Preis, zum Beispiel eine Dose mit selbstgebackenen Keksen. (Clara Wutti, Leonie Razumovsky, 7.12.2023)