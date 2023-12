Die Wiener Theatergruppe untersucht in der Uraufführung "I Was an Elephant Once in Cambodia" im Kabelwerk Identitätsfragen

Toxic Dreams beamen sich zurück in das Jahr 1959 nach Michigan und vollziehen ein sozialpsychologisches Experiment mit Identitätsstörungen nach. Marietta Dang

Theaterabende von Toxic Dreams sind, seit sie in Themenzyklen gruppiert sind, Experimente pointierter Veranschaulichung. Sie formulieren ästhetische, soziologische, politische oder kulturgeschichtliche Fragestellungen. Brandneu ist I Was an Elephant Once in Cambodia, ein Stück über Identität, das mit dem Theater am Werk in Wien koproduziert wurde und dort im Kabelwerk zu sehen ist.

Wie spricht man innerhalb von 80 Minuten nicht unterkomplex, aber doch sinnfällig über Identität und ist dabei auch noch unterhaltsam? Die Lösung von Theaterleiter und Regisseur Yosi Wanunu liegt in einem Buch: In The Three Christs of Ypsilanti (1964) schildert der Sozialpsychologe Milton Rokeach sein eigenes ärztliches Experiment am Ypsilanti State Hospital in Michigan ab 1959, wo er drei Patienten zusammenführte, von denen jeder überzeugt war, Jesus Christus zu sein. Aus der Gegenüberstellung der drei Männer erhoffte sich Rokeach von ihnen die Einsicht in die jeweils eigene Persönlichkeitsstörung.

Gestückelte Identitäten

Rasant abgespultes, fallweise auch verschlucktes Englisch und akkurate Schnitte geben der Inszenierung Tempo. Sie findet als ein von einer Vorsitzenden (Anna Mendelssohn) moderiertes Reenactment in einer Art Gerichtskäfigtheater statt, bei dem die Spielerinnen und Spieler in anstaltsgrünen Puzzleteil-Outfits (Kostüme: Lena Kvadrat) ihre gestückelten "Identitäten" am Körper tragen. Spoiler: Die Christusse haben kein Einsehen. Aussage: Jeder und jede hat immer mehrere Identitäten (auch wahnhafte).

Die schnell geschnittenen Szenen sind vollgesogen mit Nacherzählungsmaterial, Querverweisen, rezeptionsgeschichtlichen Leckerbissen und einer offensichtlich extra nicht forcierten Anbindung an heutige Diskurse. Selbst die Publikumsreflexion am Ende ist mitinszeniert. Ein Abend mit Zug, der historische Fall an sich bleibt aber entrückt und kurios. (Margarete Affenzeller, 7.12.2023)