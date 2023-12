"König der Löwen", "Mulan", "Encanto" oder Filme mit Micky Maus – was begeistert Sie an den weltbekannten Disney-Klassikern?

Von Zeichentrick-Klassikern und Animationsfilmen über Action-Science-Fiction-Filme bis hin zu Musical-, Dokumentar- oder Western-Verfilmungen: Im Disney-Universum gibt es nichts, was es nicht gibt. Kaum verwunderlich, erlangte das US-amerikanische Medienunternehmen doch seit seiner Gründung vor 100 Jahren weltweite Bekanntheit, vorrangig durch die Produktion von Zeichentrickfilmen für Kinder und Jugendliche – und zählt zu den fünf größten Medienkonzernen der Welt.

Der 1937 erschienene Film "Schneewittchen und die sieben Zwerge" war der erste abendfüllende Zeichentrickfilm von Disney. imago stock&people

Über die Jahrzehnte hinweg baute sich ein regelrechtes Imperium rund um Walt Disney auf. So zählen mittlerweile weltberühmte Studios wie Pixar, 20th Century oder Marvel zum Unternehmen, ebenso gibt es mehrere Themenparks, unter anderem das Disneyland Paris oder das Walt Disney World Resort in Florida. Bei vielen Menschen kommen jedenfalls Kindheitserinnerungen hoch, wenn sie an all die verfilmten Geschichten und Märchen denken, und das unabhängig vom Alter. Immerhin sind die Klassiker wie "Schneewittchen und die sieben Zwerge", "Pinocchio" oder "Bambi" ja bereits aus den 1930er- und 1940er-Jahren, "Das Dschungelbuch", "Aristocats" oder "Robin Hood" aus den 60er- und 70er-Jahren, gefolgt von "Arielle die Meerjungfrau", "Der König der Löwen", "Aladdin", "Pocahontas", "Mulan" oder "Tarzan" in der späten 80er- und 90er-Jahren. Ja, die Liste an weltbekannten Filmen ist sehr lange, kann bis heute fortgesetzt werden und wächst stetig. Erst kürzlich ist der neueste Disney-Film "Wish" erschienen.

Verändert hat sich im Laufe der Zeit trotzdem einiges: Von der Machart, also auch der technischen Umsetzung, bis hin zu den Inhalten versucht sich der Konzern laufend zu modernisieren. Eine Rolle spielt dabei auch die Diversität der dargestellten Personen, die ja in den älteren Filmen weniger zutage kommt. Aktuellere Beispiele dafür sind "Encanto", in dem das lateinamerikanische Leben sehr authentisch dargestellt wird, die Besetzung der Neuverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" mit der Schauspielerin Halle Bailey oder eben der Film "Wish", in dem die Protagonistin als Person of Color mit langen Braids ganz den aktuellen Diversity-Bemühungen von Disney entspricht.

Welcher ist Ihr liebster Disney-Film?

Können Sie sich noch erinnern, welcher Ihr erster war? Was begeistert Sie an den Filmen, was sehen Sie eher kritisch? Haben Sie den neuesten Film "Wish" bereits gesehen – wenn ja, wie fanden Sie ihn? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 12.12.2023)