Wenige Tage vor dem Weltantikorruptionstag am 9. Dezember ging es bei "Milborn – Das Puls 24 Polit-Gespräch" um die Signa-Pleite und Korruption in Österreich, aber auch um den Zustand des österreichischen Gesundheitssystems. Ob die Signa-Pleite überall hätte passieren können oder ob es sich dabei doch um etwas "typisch Österreichisches" handelt, wollte Puls-24-Politik-Chefreporterin Manuela Raidl gleich einmal wissen.

Ex-OGH-Präsidentin Irmgard Griss (links) und Ex-Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres im Interview bei Puls-24-Politik-Chefreporterin Manuela Raidl. Screenshot: Puls 24

Es sei "noch zu früh", das zu sagen, erwiderte Ex-OGH-Präsidentin und Korruptionsexpertin Irmgard Griss. Schon auffällig sei, dass dieses "völlig unübersichtliche" Firmengeflecht niemanden gestört habe, nicht die Banken, nicht die Investoren. Griss: "Das wundert schon, dass jemand sein Geld in so ein Konstrukt gibt." Die Nähe zur Politik sei seitens von Signa "ganz stark gesucht" worden, das sei "nicht schön". Es müsse der Eindruck entstehen, "da hat es sich jemand gerichtet".

Nach einer Einspielung, in der Ex-Bundekanzler Alfred Gusenbauer 2018 beteuerte, dass er als Signa-Berater ein Auge darauf habe, dass das Geld "gut eingesetzt" werde, steht die Frage im Raum, ob es Abkühlungsphasen für Politiker beim Jobwechsel braucht. "Auf jeden Fall", ist Griss überzeugt. Dabei gehe es nicht um ein völliges Beschäftigungsverbot. Aber Politiker würden nicht wegen ihrer Kenntnisse als Berater von Unternehmen an Bord geholt. Was sie wertvoll mache, seien die Kontakte in die Politik. Was es aber brauche, seien Leute, "die ein Ziel haben, wie sie das Gemeinwohl verbessern können". "Die gibt's ja", findet Griss.

"Die werden immer weniger"

"Das werden immer weniger", klinkt sich der ehemalige Präsident der Ärztekammer, Thomas Szekeres, an dieser Stelle ein und befindet, dass man auch "nicht sehr nett" mit Politikern sei. Er glaube, dass es sich dabei um einen schwierigen Job handle, der nicht überbezahlt sei und bei dem man "recht heftige Kritik" einstecken müsse.

Danach ging es um das heimlich aufgenommene Gespräch mit dem einst mächtigen Justizbeamten Christian Pilnacek und die Zulässigkeit der Veröffentlichung. Für Griss überwiegt das "öffentliche Interesse an einer sauberen Politik", auch wenn es "natürlich nicht schön" sei, dass es sich um eine heimliche Aufnahme handelt. Auf die Frage, ob der im Gespräch erwähnte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka schon zurücktreten sollte, stellt Griss eine erstaunte Gegenfrage: "Was heißt hier schon?" Es habe schon genügend Anlässe für einen Rücktritt gegeben.

Im weiteren Gespräch plädiert Griss unter anderem für den Ausbau eines Whistleblower-Systems, danach wird zum österreichischen Gesundheitssystem geschwenkt. Nachdem die Covid-Erkrankung, die ihren Schrecken verloren habe, Impfungen und der für den Ex-Ärztekammer-Präsidenten nicht nachvollziehbare Paxlovid-Engpass schnell abgehakt sind, geht es um den Mangel an Kassenärzten. Es sei schwierig, "Ärzte für Kassenstellen zu finden", was "früher undenkbar" gewesen sei. Den Slogan "Ohne uns stirbt Wien" bei der jüngsten Demonstration der Ärzteschaft halte er persönlich für "überzogen".

"Gut aufgestellt"

Szekeres räumt ein, dass es vieles gebe, was man kritisieren könne, aber das Gesundheitssystem sei "gut aufgestellt". Wenn man ernsthaft krank sei, werde man gut versorgt: "Mir fällt kein Land ein, wo ich mich lieber behandeln lassen würde im Krankheitsfall als in Österreich."

Unterschiedliche Ansichten lassen die Studiogäste hinsichtlich der Nebenbeschäftigungen von Ärztinnen und Ärzten erkennen. Szekeres sieht bei Gesundheitsstadtrat Peter Hacker eine Überbewertung des Problems. Griss kritisiert Mediziner, die Leitungsfunktionen haben und dann ob ihrer Nebenbeschäftigung nicht im Spital sind. "Das gibt's nicht", erklärt Szekeres und verweist auf die Bewilligungspflicht von solchen Tätigkeiten und die Voraussetzung, dass diese die Abläufe nicht stören. Griss überzeugt dies nicht wirklich, und Raidl ortet eine andere Wahrnehmung bei der Patientenschaft, bevor das Gespräch an seiner hitzigsten Stelle zu Ende geht. (Karl Gedlicka, 7.12.2023)