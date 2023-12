Die erste CosMc's-Filiale soll noch diesen Monat in Chicago öffnen und hauptsächlich Naschkatzen ansprechen

CosMc's soll McDonald's' Antwort auf Starbucks sein. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRAND

Die Fastfoodkette McDonald's testet einen neuen Restaurantableger. CosMc's heißt das Konzept, das im gleichen Marktsegment wie Starbucks operieren und Naschkatzen ansprechen soll.

Auf der Speisekarte von CosMc's stehen Getränke wie Churro Frappe – Churros sind eine Art spanische Krapfen – und S'Mores Cold Brew. Ein S'more ist ein amerikanischer Lagerfeuersnack, der aus Keske, Schokolade und Marshmallows besteht. Daneben werden auch vereinzelt McDonald's-Klassiker wie Egg McMuffins angeboten.

Start in Amerika

Der Name der neuen Marke stammt von einem McDonald's-Maskottchen, einem Außerirdischen aus dem Weltall, der sich nach dem Essen sehnt und in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren in der Werbung auftauchte.

Die erste Filiale soll noch diesen Monat in Chicago öffnen. Bis Ende 2024 sind zehn weitere Standorte im US-Bundesstaat Texas geplant. McDonald's hat mit dem McCafe bereits einen Ableger, der hauptsächlich Heißgetränke und Süßspeisen anbietet. (awie, 7.12.2023)