Zum fünften Mal suchen Sozialpartner einen Kompromiss. Über einstige Helden, den Verlust an Vielfalt und die Angst vor Schrott aus China

Wird der Marienfeiertag in Einkaufsstraßen quer durch Österreich von Protesten und Kundgebungen der Handelsbeschäftigten begleitet? Stehen Konsumenten am zweiten Adventsamstag vielerorts vor verschlossenen Toren? Darüber entscheiden die kommenden Stunden.

Der Handel rüstet sich für ein langes Einkaufswochenende. Über die Begleitmusik wird noch gerungen. APA/GEORG HOCHMUTH

Vier Verhandlungsrunden über die neuen Gehälter für 430.000 Handelsangestellte brachten die Sozialpartner nur bedingt näher. Die Gewerkschaft wollte zumindest die Jahresinflation in Höhe von 9,2 Prozent abgegolten wissen. Die Arbeitgeber boten zuletzt ein Plus von sechs Prozent sowie eine Prämie von 1.000 Euro.

Die Gewerkschaft, für die Einmalzahlungen ein rotes Tuch sind, ließ ihre Muskeln spielen. Auf Kundgebungen in Innenstädten folgten vergangenen Samstag erstmals Streiks in einigen Hundert Geschäften. Für ein bis zwei Stunden legten ihre Beschäftigten die Arbeit nieder. Der finanzielle Schaden für Handelsketten hielt sich in Grenzen. Symbolkraft hatte der nach außen getragene Arbeitskampf dennoch.

Soziale Staffelung?

Heute, Donnerstag, nehmen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einmal mehr Anlauf, um wie alle Jahre wieder einen Kompromiss zu finden. Die Chancen dafür stehen gut. Der Abschluss der Metaller ist unter Dach und Fach. Konflikte mitten im Weihnachtsgeschäft weiter eskalieren zu lassen will keine Seite leichtfertig riskieren. Beobachter halten einen Abschluss unter dem Titel der Solidarität für wahrscheinlich.

Als Maßstab dient wohl das Modell der Metaller, das eine soziale Staffelung vorsieht. Untere Einkommen könnten auch im Handel über den Wert der rollierenden Inflationsrate von 9,2 Prozent angehoben werden. Das würde mehr als 100.000 Angestellte betreffen mit Einstiegsgehältern von derzeit monatlich 1.945 Euro. Je höher das Einkommen, desto stärker schmilzt der finanzielle Zuwachs.

Abschluss für zwei Jahre?

Nicht unwahrscheinlich ist zudem, dass sich die Sozialpartner wie in der Metallindustrie auf eine Vereinbarung einigen, die über zwei Jahre währt. Anders als die Metaller haben Österreichs Händler damit Erfahrung: Sie legten bereits für die Jahre 2014 und 2015 einen Doppelabschluss vor – im Dienste höherer Planungssicherheit und im Zuge einer Reform des Kollektivvertrags.

Zeit und Nerven könnte sich der Handel damit in jedem Fall sparen. Beschäftigte aus höheren Gehaltsstufen, die 2024 durch eine Staffelung finanziell das Nachsehen haben, würden damit zumindest im Jahr darauf besser aussteigen.

Diesen heuer einen Abschluss unter der Inflationsrate erklären zu müssen könnte die Gewerkschaft in Argumentationsnotstand bringen. Die Pensionen steigen 2024 um knapp zehn Prozent. Beamte werden im Schnitt um 9,15 Prozent, Brauer und Bäcker um 9,7 Prozent mehr verdienen. Auch der Sozialwirtschaft wird die Inflation abgegolten.

Widerstand gegen entsprechende Erhöhungen kommt im Handel vor allem von kleinen, mittelständischen und familiengeführten Betrieben, die in Relation zum Umsatz viel Personal beschäftigen und sich unter einer Kostenlawine erdrückt sehen.

Vom Held zum Bittsteller

"Während Corona waren wir die Superhelden. Jetzt, wo es darum geht, dass auch wir unsere Rechnungen bezahlen müssen, stoßen wir auf taube Ohren", zieht Irene Pawelka, die als Angestellte im Lebensmittelhandel arbeitet, Bilanz über die finanziellen Debatten in ihrer Branche. Zahlreiche große Konzerne hätten heuer noch Corona-Förderungen erhalten. Kleinere Betriebe wiederum, die schon bisher in der Krise steckten, ließen sich nicht über niedrige Personalkosten retten. "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit."

Untere Gehälter stärker zu heben als obere hält sie für vernünftig. Der Einzelhandel brauche dringend neue Fachkräfte. "Vielleicht lassen sich dadurch mehr Leute dazu bewegen, im Verkauf zu arbeiten."

Welt der Widersprüche

Ernst Mayr, Chef und Eigentümer der Modekette Fussl, vermisst im alljährlichen Ringen um neue Kollektivverträge den Blick aufs Ganze.

Er verstehe die Forderungen der Gewerkschaft, sagt er. Er würde seinen Beschäftigten auch 30 Prozent höhere Einkommen gönnen. Österreich laufe jedoch Gefahr, Industrie und Händler zu verlieren. "Es wird der Gewerkschaft nichts nützen, wenn sie Löhne und Gehälter bald nur noch für eine Minderheit verhandelt."

Viele Österreicher wollten Preise wie in Billiglohnländern, zugleich aber 14 möglichst hohe Gehälter und vielfältige Sozialleistungen, gibt Mayr zu bedenken. "Warum wird über diese Widersprüche nicht diskutiert?" Zu einfach machten es sich seiner Ansicht nach aber auch jene, die auf niedrigere Lohnnebenkosten pochten. "Welche Sozialleistungen genau wollen wir denn einsparen? Auf beiden Seiten wird vieles nicht zu Ende gedacht."

Vormarsch der Onlineriesen

Weitgehend unberührt vom Kräftemessen im stationären Handel, der mit Kostensteigerungen rund um Energie, Logistik, Personal und Fremdkapital hadert, agieren internationale Onlineriesen. Kein europäischer Webshop sei in den vergangenen Jahren ähnlich schnell gewachsen wie die beiden chinesischen Shopping-Apps Shein und Temu, lässt der Handelsverband wissen.

So lag der weltweite Umsatz des Ultra-Fast-Fashion-Anbieters Shein im Vorjahr bereits bei mehr als 25 Milliarden Euro – rund ein Viertel davon wurde in Europa erzielt. Temu wiederum sei seit Monaten fast durchgehend auf Platz eins der Downloadcharts in den USA und der EU. Hinter ihrem Siegeszug steckten vielfach jedoch fragwürdige Methoden und zahnlose Regulative.

"Schrott quer über den Planeten"

Handelsverbandchef Rainer Will warnt vor anhaltenden Problemen mit der Produktsicherheit, Produktfälschungen und Falschdeklarationen etwa zur Umgehung von Zollgrenzen. "Plattformen wie Ali Express, Temu oder Shein ziehen eine Müllstraße quer über den Planeten bis nach Österreich." Ihr Geschäftsmodell habe fatale Auswirkungen auf die Umwelt. Datenschutzvorgaben würden oft ignoriert, vielfach Fake-Produkte verkauft, die laut Greenpeace mit giftigen Chemikalien belastet und gesundheitsgefährdend sein könnten.

Lasse die EU weiterhin zu, dass Europa um billigstes Geld vielfach mit Schrott geflutet werde, setze man den gesamten stationären Handel aufs Spiel, sagt Handelsverbandpräsident Stephan Mayer-Heinisch. Es brauche faire Besteuerung – für den Händler ums Eck müssten dieselben Regeln gelten wie für digitale Giganten. In diesen hundert Millionen Paketen stecke eine Bombe, die ein ganzes Handelssystem zerstören könnte. (Verena Kainrath, 7.12.2023)