Matthias Walkner wird in Kalifornien erstversorgt. Foto: Walkner

Der Österreicher Matthias Walkner hat sich in Kalifornien bei den letzten Trainingsvorbereitungen für die Rallye-Dakar im Jänner schwer verletzt. Am Dienstagvormittag starteten die Fahrer des Red Bull KTM Factory Teams zu einer Besichtigungsrunde mit moderatem Trainingstempo. Der Dakar-Sieger von 2018 übersah im aufgewirbelten Staub der vorderen Kollegen eine fünf Meter hohe Abrisskante, landete in einem kleinen Gegenhang und kam zu Sturz. Nach einer reibungslosen Erstversorgung vor Ort und einer gut funktionierenden Rettungskette wurde der Kuchler ins "Desert Regional Medical Center" nach Palm Springs geflogen.

Der 37-jährige Walkner zog sich mehrfache, auch offene, Frakturen an Schien- und Wadenbein und am Fuß zu, sowie einen komplexen Trümmerbruch am linken oberen Sprunggelenk. Auch eine Knieverletzung wird vermutet. Die erste Operation am Dienstag ist gut verlaufen. Wann Walkner transportfähig sein wird, kann noch nicht gesagt werden. (red, 7.12.2023)