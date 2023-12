Solange Pessoa im Kunsthaus Bregenz

Materialien wie Federn, Häute, Haare, Wolle, Bronze oder Gras vermengt die aus Brasilien stammende Künstlerin Solange Pessoa für ihre Kunstwerke. Im Obergeschoß des Kunsthauses Bregenz hängen beispielsweise zusammengenähte Jutesäcke von der Decke, die mit Erde oder auch Texten sowie Fotografien gefüllt sind. Auch Pflanzen, Knochen und getrocknete Blüten fügt die 62-Jährige dieser Installation bei und gestaltet so ein lebendiges Archiv. In den Arbeiten Pessoas, die auch auf der Venedig-Biennale 2022 vertreten war, geht es unter anderem um die koloniale Vergangenheit Brasiliens, natürliche Ressourcen sowie den "exotisierenden" Blick auf fremde Kulturen. Die Begegnung in den Ausstellungsräumen wird zu einer visuellen, taktilen, akustischen und räumlichen Erfahrung. Bis 4. Februar 2024

Die brasilianische Künstlerin Solange Pessoa verwandelt das Kunsthaus Bregenz in einen Ort sinnlicher Eindrücke. Solange Pessoa, Kunsthaus Bregenz / Foto: Markus Tretter

"Smart World" im Technischen Museum Wien

Kaum ein Thema polarisiert und interessiert aktuell mehr als künstliche Intelligenz (KI). Das Technische Museum Wien folgt hier ganz dem Zeitgeist und widmet sich in einer umfassenden Ausstellung dem Thema "Wie künstliche Intelligenz die Welt verändert". Zum einen werden darin Grundlagen vermittelt sowie bestimmte Mythen entzaubert, zum anderen wird der Bezug zu unserem Alltag hergestellt. Inwiefern wird sich die Arbeitswelt durch KI verändern? Wann wird sie zur Gefahr, und wie können wir sie uns zunutze machen? Die Sonderausstellung beleuchtet außerdem die vielfältigen technologischen Anwendungsbereiche, die zunehmend weiterwachsen und bereits jetzt ein integraler Bestandteil unseres Lebens sind, wie Sprachassistenzsysteme oder Smartwatches. Bis 30. Juni 2024

Selbstfahrende Autos: Inwiefern wird künstliche Intelligenz künftig ein noch größerer Bestandteil unseres Alltags werden? © Technisches Museum Wien

Anna Jermolaewa im Museum der Moderne Salzburg

Die 1970 in Leningrad geborene und seit 2002 in Wien wohnhafte Anna Jermolaewa wird 2024 den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielen. 2021 hat sie den Otto-Breicha-Preis gewonnen, weswegen ihr das Museum der Moderne Salzburg Rupertinum (Altstadt) jetzt eine Ausstellung widmet. Ihr sehr vielseitiges Werk reicht von Fotografie, Malerei, Videokunst bis zu Performances. Diese zeichnen sich durch eine kritische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit aus, die die Künstlerin aber immer auch auf humorvolle Art einfängt. In Salzburg zeigt Jermolaewa nun eine Auswahl ihrer Fotoserie von Märkten weltweit, die sie seit 1998 macht. Diese kombiniert sie mit dem Film "Back to the Silk Routes", das von den Schicksalen bucharischer Juden handelt, die aus Us­bekistan emigriert sind und auf dem Wiener Naschmarkt ihre Waren verkaufen. Bis 1. April 2024

Seit1998 macht Anna Jermolaewa Aufnahmen von Märkten auf der ganzen Welt. Anna Jermolaewa

Elisabeth Wild im Mumok Wien

Ein Besuch im Mumok im Wiener Museumsquartier sollte man demnächst einplanen: Denn von 8. Jänner bis voraussichtlich Ende Mai 2024 schließt das Museum wegen Sanierung. Neben der Soloschau des US-amerikanischen Künstlers Adam Pendleton läuft noch die Retrospektive zur 1922 in Wien geborenen Elisabeth Wild, die erst nach der Teilnahme an der Documenta 14 im Jahr 2017 als Newcomerin gefeiert wurde. Bis zu ihrem Tod 2020 lebte sie in Guatemala. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das umfangreiche Werk der Künstlerin, die täglich an ihren abstrakten Collagen arbeitete. Es sind surreale Welten – sogenannte Fantasías –, die Wild aus Hochglanzmagazinen geschnittenen Formen schuf. Ihr nachgebautes Häuschen im Dschungel vervollständigt die Hommage an eine Künstlerin mit turbulenter Vita. Bis 7. Jänner 2024

Bis zu ihrem Tod arbeitete die Künstlerin Elisabeth Wild an ihren abstrakten Collagen. Photo: Klaus Pichler / mumok

Sol Lewitt im Kunsthaus Graz

Vor fast 20 Jahren wurde die allererste Einzelausstellung im Kunsthaus Graz mit dem monumentalen Werk "Wall" von Sol Lewitt eröffnet. Seit September dieses Jahres befand sich diese Arbeit vor den Augen des Publikums ständig im Aufbau. Dieser Prozess galt als zentraler Bestandteil der Installation. Für die erneute Realisierung des Kunstwerks des 2007 verstorbenen US-Konzeptkünstlers, der zu den wichtigsten Vertretern des Minimalismus zählte, wurden sogar extra die ursprünglichen Crewmitgliedern angeheuert. Die meterlange, geschwungene Mauer aus aufeinandergestapelten, hellen Ziegeln schlängelt sich durch das Kuppel-Obergeschoß des Kunsthauses und wird nun mit Werken zeitgenössischer Kunstschaffender wie Jasmina Cibic, Franz Vana oder Renate Krammer in Kontext gesetzt. Bis 9. Juni 2024