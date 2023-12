Sonic ist eigentlich zu Fuß schon schnell, aber auch mit Auto macht er eine gute Figur. Carrera

Es ist bald Weihnachten, und deshalb verlost der Web-STANDARD jeden Adventsonntag ein technisches Gimmick, das man brauchen kann. Wir wünschen alles Gute!

Heute geht es um den schnellsten Igel der Welt – Sonic. Mit dem Carrera GO!!! "Sonic the Hedgehog 4.9" Set darf man den legendären blauen Videospiel-Helden über eine 4,9 Meter lange Autorennbahn sausen lassen. Ebenfalls mit dabei ist der stachelige Konkurrent Shadow, der in seinem Dark-Reaper-Flitzer ebenfalls um Bestzeiten mitfährt. Zusammen mit Carrera darf DER STANDARD zweimal dieses bunte Rennset verlosen.

Teilnahme

Um an diesem attraktiven Gewinnspiel teilzunehmen, schreiben Sie uns doch bitte, warum gerade Sie mit der Sonic-Carrera-Bahn besonders viel Spaß hätten. Weil Sie vielleicht rasante Loopings lieben oder gern mit Handreglern von Carrera Ihr Können beweisen? Schreiben Sie uns!

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichte per E-Mail an webstandard.gewinnspiel@derStandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre schönsten oder lustigsten Geschichten!

Ein Looping und eine Engstelle sorgen für Adrenalin. Carrera

Verlosung

Die Gewinnerin bzw. der Gewinner werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Für den Versand müssen die Kontaktdaten an Carrera weitergeleitet werden. Teilnahmeschluss ist der 17. Dezember 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 10.12.2023)